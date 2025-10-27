Este lunes se prevé estabilidad atmosférica en Oaxaca: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este lunes, aumentará la estabilidad atmosférica con cielos poco nubosos o despejados; sin embargo, existe la probabilidad de algunas lluvias o lloviznas aisladas en la porción norte del Istmo de Tehuantepec y zonas de la Sierra Sur.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos fenómenos son ocasionados por una circulación anticiclónica. El ambiente caluroso continuará durante el día y fresco a frío al amanecer con algunas áreas de neblina en zonas con elevaciones.

Por otro lado, se monitorea un nuevo frente frío que podría afectar a la entidad con un marcado descenso en la temperatura a partir de la tarde del miércoles 29 de octubre.

Las temperaturas para este lunes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir