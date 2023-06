Maestros en paro mientras Oaxaca en penúltimo lugar en años de escolaridad a nivel nacional (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de junio. Como lo anunció la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a partir de este día y durante 72 horas los maestros llevan a cabo un paro total de actividades magisteriales en Oaxaca.

Más de un millón de estudiantes de educación básica que acuden a las 13 mil instituciones educativas resultaron afectados ya que no habrá clases.

La dirigencia de la CNTE acusó a los gobiernos de la 4T de no dar respuestas satisfactorias a su pliego de demandas, por lo que amagó con diversas acciones.

En este sentido, los mentores han demandado un incremento del 100 por ciento en sus salarios, además de la atención en una serie de demandas políticas y sociales.

Oaxaca ocupa el penúltimo lugar en años de escolaridad a nivel nacional con 6.9 años en promedio contra 8.6 años de promedio nacional.

Desde temprana hora, maestros se han dedicado a montar sus tiendas de campaña alrededor del zócalo capitalino, frente a las oficinas del gobernador morenista Salomón Jara.

Así mismo han ocupado varias calles del centro de la ciudad de Oaxaca, se ha instalado afuera del aeropuerto internacional Benito Juárez en donde impiden el acceso de turistas nacionales, internacionales y locales.

También se han apostado frente a las oficinas del Congreso, algunos cruceros y en la caseta de Huitzo, donde a veces dan el paso libre o cobran 50 pesos por unidad vehicular.

Solo como datos extras, aunado a la ausencia de maestros en las aulas, en Oaxaca, la gran mayoría de las escuelas no cuenta con la infraestructura básica.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 2019, 29.3 por ciento de las instituciones educativas de Oaxaca no disponía de agua potable, 68 % reportó no tener acceso al drenaje y 80.2 % no tenía internet.

