Lunes de bloqueos y caos vial en la capital oaxaqueña y Ciudad Judicial (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Diversas organizaciones mantienen sitiada la ciudad capital con movilizaciones y bloqueos en crucero y avenidas en exigencia de atención a sus demandas.

Lunes de caos vial por la falta de atención de los Gobierno federal como estatal, ante la molestia de los ciudadanos que se ven imposibilitados para llegar a sus centros de trabajo.

En el Centro Histórico, trabajadores integrantes del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud protestan por despidos injustificados e impiden la circulación en la Independencia esquina con García Vigil y demandan la adscripción de unos 3 mil basificados.

Mientras que catedráticos y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, mantiene tomada Ciudad Universitaria por un conflicto interno por la falta de reconocimiento del rector Cristián Carreño al nuevo director.

Por otra parte, militantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) tomaron el complejo administrativo de Ciudad Judicial, y por ello la atención al público fue suspendida este día.

De igual manera, integrantes de una organización social tomaron las instalaciones de la delegación en la Secretaría de las Infraestructuras, Comunicaciones y Transporte e impiden la circulación en un carril de la carretera federal 190, habilitando un carril a contrasentido.

De igual manera, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ubicado en la colonia Reforma,de igual modo se encuentra tomado por inconformes.

Por otro lado, sindicalizados del IOCIED mantienen bloqueada el bulevar Eduardo Vasconcelos esto como parte de las movilizaciones conjuntas del FPR.

También la caseta de peaje de Huitzo, se encuentra tomada por un un grupo de encapuchados y para dejar pasar a los conductores cobran la correspondiente cuota voluntaria de 50 pesos por unidad de motor ante las narices de las autoridades federales.

Y por si fuera poco se prevé que a las 10 de la mañana salga una marcha de la fuente de las 8 Regiones al Zócalo de la ciudad capital.