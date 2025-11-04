Lucha contra corrupción exige voluntad política, cooperación institucional y estándares internacionales: Karina Reyes Ávila (11:10 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. Al asistir a la VIII Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), celebrada los días 30 y 31 de octubre en el estado de Guanajuato, con la participación histórica de 25 fiscales especializados de las entidades federativas, así como representantes de organismos internacionales, legisladores y expertos en integridad institucional, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCCO), Karina Reyes Ávila señaló que la lucha contra la corrupción exige voluntad política, cooperación institucional y estándares internacionales

Durante el encuentro, la funcionaria oaxaqueña manifestó la importancia de la cooperación técnica entre entidades federativas y organismos multilaterales en la lucha contra la corrupción ya que es una materia que exige no solo voluntad política, sino también cooperación interinstitucional y capacidades institucionales alineadas con los principios del Estado de Derecho y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

El evento fue inaugurado por el Fiscal General Gerardo Vázquez Alatriste, quien subrayó que “hoy nos convoca una causa común que trasciende fronteras políticas y administrativas: el compromiso inquebrantable con la integridad pública y la lucha frontal contra la corrupción”.

Durante la convención, se abordaron temas clave como: autonomía y fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción, incluyendo propuestas legislativas para ampliar sus facultades, judicialización efectiva de casos y cooperación internacional, con la participación de ponentes como el Coronel Paolo Brucato de la Guardia di Finanza Italiana.

También se contó con la presencia de legisladores federales quienes reiteraron el compromiso del Congreso con el fortalecimiento del marco legal anticorrupción. La convención concluyó con el reconocimiento a las fiscalías que han logrado avances significativos en procesos y resultados, según el Observatorio Ciudadano Anticorrupción.

