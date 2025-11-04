En Huayápam la segunda carrera a campo traviesa de la Universidad La Salle Oaxaca (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. Con ruta por compartir vía electrónica por los organizadores, pero con sede definida, el sábado 22 de noviembre se realizará la segunda edición de la carrera atlética a campo traviesa La Salle Oaxaca, la justa deportiva convoca las distancias de 5 y 8 kilómetros, tanto para la rama femenil como varonil.

El punto de salida será la explanada municipal de San Andrés Huayápam, el calentamiento iniciará a las 6:45 horas y a las 7:00 de la mañana se contempla el disparo de salida para los corredores. La segunda carrera de la universidad se llevará a cabo en terrenos de San Andrés Huayápam, por lo que se pondrá a prueba la resistencia de los participantes en los cerros de los Valles Centrales.

Las inscripciones se encuentran abiertas, en la página de Facebook Universidad La Salleoax, pueden encontrar el link de registro o bien el código QR, las inscripciones cierran el miércoles 19 de noviembre o hasta agotar el cupo de 350 corredores. La entrega de números para la comunidad Lasallista, será el viernes 21 de noviembre de 15:00 a 20:00 horas en la coordinación de la Licenciatura en Ciencias del Deporte.

En tanto, la entrega de números para el público en general, será el sábado 22 de noviembre de 6:00 a 6:45, previo al inicio de la carrera. Los organizadores indicaron que se contará con servicio médico durante todo el evento, así como el acompañamiento de la policía municipal de Huayápam.

Como parte de la premiación, se entregarán medallas a los primeros 25 lugares de cada rama y en cada modalidad de competencia, adicional a ello, los primeros 3 lugares por rama y modalidad recibirán un reconocimiento. Se les recuerda a los participantes que, al momento de acudir por su número para la carrera, deberán rellenar y firmar una carta responsiva, por lo que es indispensable llevar una identificación con fotografía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir