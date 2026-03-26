Los vuelos de Claudia Sheinbaum: gobierno usa hasta 17 aeronaves de Defensa y Marina para giras y eventos (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Pese a un discurso de austeridad y las intenciones de utilizar vuelos comerciales, la figura del avión presidencial no desapareció; aunque sí se hizo más compleja: Claudia Sheinbaum ahora viaja en un jet propiedad de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por más aeronaves gubernamentales.

“A veces no hay vuelo comercial que nos permita llegar a los tres estados y tomamos el vuelo de la Secretaría de la Defensa o Secretaría de Marina, dependiendo, que son muy buenos pilotos y los aviones también están en excelentes condiciones”, dijo Sheinbaum en una conferencia de junio del año pasado, luego de mencionar que viajar en vuelos de aerolíneas le permitía tener cercanía con la gente.

La mandataria restó importancia al uso de los vuelos privados, pero EL CEO encontró que la totalidad de los traslados nacionales de Claudia Sheinbaum se realizó en la flota ejecutiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar), durante sus giras de 2026.

Y aunque en el pasado ha utilizado vuelos comerciales, no existen reportes que indiquen que este año haya viajado por medio de una aerolínea en territorio mexicano, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

En cambio, los registros públicos de 2025 —disponibles en la PNT— detallan que la presidenta Sheinbaum sí utilizó al menos seis vuelos comerciales para viajar a entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz; también voló a Canadá. Pero actualmente se traslada principalmente en el jet Gulfstream G550 con matrícula FAM-3910.

El regreso del avión presidencial

A través de una revisión de 80 días de operaciones aéreas gubernamentales —del 1 de enero al 22 de marzo de 2026— en la plataforma de monitoreo aeronáutico ADS-B Exchange, este medio identificó que hay, al menos, 26 vuelos oficiales en los que abordó la mandataria federal.

No obstante, sus giras implican un mayor movimiento aéreo: se trata de una flota que suma a unas 17 aeronaves de todos los tamaños y más de 220 vuelos, entre aviones de avanzada, empty legs —vuelos vacíos que luego recogen a la mandataria en determinados lugares— y viajes, cuyos nombres de pasajeros no son públicos.

En reportes de comisiones anteriores, la Oficina de la Presidencia reconoce que hay “recorridos de reconocimiento”, “reuniones de coordinación logística” y “avanzadas para establecer contacto con autoridades” en el marco de las visitas de la mandataria a diversos estados.

Gulfstream G550, el “nuevo” AP01

EL CEO detectó que la mayoría de los vuelos privados de Claudia Sheinbaum se efectuó en una misma aeronave: un Gulfstream G550 —un jet de largo alcance, para traslados ejecutivos, con entre 16 y 20 asientos— con matrícula FAM-3910 y pintado de color gris, con emblemas de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se puede constatar que Claudia Sheinbaum viajó en al menos 21 ocasiones a bordo de este avión, debido a que cualquier operación donde se traslade la presidenta de la República debe gestionarse con un número de vuelo especial “AP01”, según el Manual de Gestión de Tránsito Aéreo de México (MGTAM) de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

La aeronave se adquirió por la Defensa en 2014 y costó 54.4 millones de dólares, de acuerdo con un registro de compras publicado por dependencia.

El primer viaje de Sheinbaum de 2026

Del 9 al 11 de enero, Claudia Sheinbaum hizo su primera gira de fin de semana del 2026, con destino a la costa de Guerrero.

El Gulfstream G550 con matrícula FAM-3910 salió desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia dicho estado en la noche del 8 de enero, con el número de vuelo AP01. Horas después, el avión volvió a la capital sin la presidenta.

Durante los siguientes dos días de la gira, la mandataria visitó localidades como Acapulco, Coyuca y finalmente llegó a Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin que haya registro accesible de su método de traslado.

Para el domingo 11 de enero, el ahora ‘jet presidencial’ voló de la Ciudad de México a Michoacán, y volvió al AICM a las 15 horas con la presidenta abordo.

La flota que sigue al ‘jet presidencial’

Esta no fue la única aeronave que se movilizó para esta gira de Claudia Sheinbaum. EL CEO encontró que hubo otras 15 operaciones y 8 aviones que volaron de la Ciudad de México a Guerrero durante ese fin de semana. En todos los casos, se trató de viajes de aparatos de Semar y Defensa.

Entre los movimientos de ese fin de semana, también estuvo un Gulfstream con matrícula ANX-1201 (número de vuelo SMX01) asignado al secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y un Bombardier Challenger de matrícula FAM-3911 (número de vuelo SDN01), que movilizó al titular de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, según los registros públicos.

Incluso, en el marco de esta gira, voló un avión Boeing 727-200 de la Guardia Nacional para un tramo Lázaro Cárdenas-Ciudad de México.

Este patrón continúa para la mayoría de las giras de Claudia Sheinbaum:

Diversos aviones vuelan desde la mañana anterior al punto donde iniciará la gira.

La mandataria vuela por la tarde-noche al destino, escoltada por otros aviones.

Cuando finalizan las actividades, el avión la recoge en el sitio y vuelve a CDMX.

La pequeña flota regresa a la CDMX unas horas después.

Hasta 39 vuelos en un fin de semana

Del 29 de enero al 1 de febrero, Claudia Sheinbaum hizo otra de sus giras más intensas del 2026: visitó Tijuana, San Quintín, Bavispe y Guaymas. Además, la acompañaron miembros del gabinete como Jesús Esteva, de la SICT; Ariadna Montiel, de la Secretaría del Bienestar; Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Mario Delgado, titular de la SEP.

De acuerdo con los registros aéreos públicos, esta gira implicó un total de 39 operaciones de 11 aeronaves distintas, incluyendo el “avión presidencial” G550, dos CASA C-295 y los dos aparatos utilizados por los secretarios de Marina y Defensa.

Otra flota ejecutiva también siguió esta gira, principalmente tres aeronaves de la Secretaría de Marina: un Learjet 60 con matrícula ANX-1204, un Learjet 45 con identificador ANX-1208, un Bombardier Challenger 600 identificado como ANX-1203; así como un Gulfstream 450, propiedad de la Defensa, con matrícula FAM-3915.

90,000 dólares en un fin de semana

Un análisis de EL CEO basado en datos de consumo de combustible con metodología de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), identificó que el costo aproximado por la operación de los 39 vuelos de 11 aparatos ascendería a entre 70,000 y 90,000 dólares solo por el fin de semana.

En contraste, si se concentraran los mismos vuelos en un único Boeing 787, como el avión presidencial vendido con la promesa de austeridad, costarían de 50,000 a 57,000 dólares para los mismos destinos.

La mayoría de las aeronaves mencionadas siguen frecuentemente los pasos de la mandataria, en otras giras del 2026 a sitios como Michoacán, Nuevo León y Saltillo. Además, realizan varios trayectos entre ciudades. No hay una obligación de transparentar quiénes viajaban dentro.

Semar responde sobre el uso de sus aviones

Sobre el uso de al menos cinco aparatos de la Semar para estas giras, la institución comentó a EL CEO que “por motivos de seguridad operativa y protección del personal, no se abunda en detalles tácticos de movimientos aéreos en tiempo real”.

“La asignación de aeronaves responde a necesidades operativas y a criterios de seguridad y eficacia en el cumplimiento de las misiones encomendadas, incluyendo vuelos de apoyo, transporte, respuesta a emergencias, ambulancia o se brinda apoyo logístico”, mencionaron. De igual modo, recalcaron que el apoyo a actividades oficiales de otras dependencias se da en “ejercicio de atribuciones y conforme a las normas internas y la ley”.

El área de prensa de la Secretaría de la Defensa y la vocería de la Presidencia no respondieron a las preguntas de este medio sobre el uso e itinerario de las aeronaves.

Un “avión de avanzada” para Claudia Sheinbaum

EL CEO también detectó que el Gulfstream G550 de Claudia Sheinbaum viaja acompañado de otra aeronave: un CASA C-295 Persuader de la Fuerza Aérea. Este tipo de avión se utiliza para transporte táctico y logístico: es capaz de trasladar a 71 pasajeros o nueve toneladas de carga.

El CASA C-295 tiene un patrón específico en las giras de la presidenta: viaja a los destinos la mañana anterior a los actos proselitistas. Luego, se queda en las ciudades donde se realizan las actividades políticas y, finalmente, regresa a la Ciudad de México unas horas después de que se terminen las acciones de la presidenta.

Para estas tareas, se han utilizado tres aeronaves distintas, pero del mismo modelo: la más recurrente, una con matrícula FAM-3203; aunque, en giras como la de Tijuana y Quintana Roo, también se usó la FAM-3206.

Los registros de quién viaja en este avión no son públicos. Pero Sheinbaum habitualmente se transporta con parte de su equipo de ayudantía —que algunos medios precisan que tiene 20 miembros— y otros funcionarios gubernamentales.

Los miembros del gabinete que más participan en las giras de la mandataria, en lo que va de 2026, son Jesús Esteva, Ariadna Montiel, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Edna Elena Vega Rangel.

Las dos aeronaves que viajan a cada destino con la presidencia —el CASA y el Gulfstream—, apenas superan la capacidad de pasajeros del Boeing 787, conocido como TP-01, que se vendió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la promesa de buscar austeridad.

Claudia Sheinbaum viaja a Cancún en otro avión

En la última gira de la mandataria, donde visitó los estados de Quintana Roo y Oaxaca del 19 al 22 de marzo, utilizó una aeronave Gulfstream G450 con matrícula de la Defensa FAM-3915, debido a que el jet con matricula FAM-3910 —donde viaja habitualmente— se encontraría en mantenimiento de motores en Estados Unidos.

En este viaje, que fue precedido por una breve visita a Veracruz el 18 de marzo para conmemorar la expropiación petrolera, el patrón de vuelos fue similar, todos dentro de la aeronave sustituta FAM-3915:

18 de marzo, 10:20 horas: vuela de CDMX a Veracruz

18 de marzo, 14:30 horas: regresa de Veracruz a CDMX

19 de marzo, 10 horas: vuela de CDMX a Cancún

21 de marzo, 9 horas: viaja de Tulum a Oaxaca

22 de marzo, 14 horas: regresa de Oaxaca a Ciudad de México





Al igual que el resto de las giras, en estos tres días, hubo un movimiento similar de aeronaves de Defensa y Semar que totalizó 33 operaciones e incluyó vuelos de ambos secretarios de Estado.

El avión presidencial heredado por AMLO

Desde las campañas presidenciales de 2018, López Obrador prometió que terminaría el avión presidencial: un enorme Boeing 787 que se compró en el sexenio de Felipe Calderón. La promesa se cumplió en abril de 2023 cuando —después de una rifa y varios intentos— terminó rematándolo al gobierno de Tayikistán por 92.1 millones de dólares, menos de la mitad de su valor de compra.

Inicialmente, se veía a AMLO abordando vuelos comerciales a diferentes destinos dentro del país; pero, al final de su sexenio, comenzó a usar el Gulfstream G550 para viajes largos, como uno a Coahuila en 2022 y otro a Sonora en 2023, según diversas coberturas mediáticas.

Ahora, es Claudia Sheinbaum quien habitualmente lo utiliza. Incluso, para la visita a Washington en el marco del sorteo del Mundial 2026, la presidenta viajó a bordo de dicha aeronave en un vuelo militar, según pudo constatar ella misma en una conferencia previa.

Información y fotos de: https://elceo.com/

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