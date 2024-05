Los legisladores afuera de palacio: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de abril. Ayer, iniciaron campañas locales en Oaxaca. Algunos morenistas piensan repetir en sus municipios, otros se aventuran en esta etapa. De acuerdo a las mediciones internas que no se publican y que son reales, podría haber sorpresas de último minuto. Resulta que en todos los partidos, la repartición de lugares no dejó muy buen sabor de boca. Los morenistas, los más afectados porque sus líderes optaron por ex priistas, ex panistas y ex todo para ocupar los sitios privilegiados. En la capital, el octavo distrito fue decidido por Monreal y Delgado y mandaron al ex priista Raúl Bolaños, le quitaron el lugar al PT e hicieron un despapaye. Aunque el niño nunca ha hecho nada por la ecología y ni siquiera reside en Oaxaca, más bien se la pasa todo el tiempo en el DF muy cerca de su “suegro” para seguir construyendo su futuro político. En el PRI, las cosas no andan nada bien tampoco. Resulta que la mano de Alito decidió por la hija de Carmelita Ricárdez y a Sofía Castro la enviaron a la lona. Ahora, se heredan los cargos con una simpleza. Los verdaderos priistas están enojadísimos y seguramente votarán por Xóchilt, pero harán valer su molestia con los demás.

Estuvimos presentes en varios arranques de campaña. De su lado Martín Vásquez que defenderá la trinchera del PRI y el PAN, presidió un desayuno con la prensa y allí dijo que en la capital solo hay de dos sopas y que la pelea está entre el doctor y el contador. Al presentar a su equipo comentó que los números le dan buena posición y que la gente no quiere más de lo mismo. Serán 3 sus ejes y no abarcará más ni hará promesas, al contrario enfocará sus mensajes en salud, seguridad y cuidar a los oaxaqueños.

Francisco Martínez Neri, en conferencia de prensa presentó a su planilla que lo acompañará en este proceso de elección y luego tuvo un acto en la plaza de la Danza, además que dio varias entrevistas a medios.

***

El mesías canceló su viaje del adios y ayer así lo dio a conocer a sus lacayos, léase diputados y senadores que ayer hicieron larga fila para entrar al palacio del macuspano. Algunos ridículos llegaron con fotos, muñequitos y el famoso libro que dizque escribió para que los autografiara. Hubo abrazos y besos para los consentidos como Noroña que ayer se consagró como el gran actor del Congreso ya que en sollozos se despidió de sus compañeros a los que siempre enfrentó con majaderías y soberbia, resulta que los va a extrañar. De risa loca.

***

Antes de que votes piensa: El 42% de los niños en México no tienen acceso a la salud, es decir, más de 16 millones de menores. El déficit de médicos especialistas, falta de insumos y medicinas, hacen que enfermarse en este país sea un riesgo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir