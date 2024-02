Los horóscopos para el fin de semana del 16 al 18 de febrero (21:00 h)

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Marzo 21 – Abril 20.

Este viernes te espera una sorpresa económica que te ayudará mucho a pagar deudas, pero procura ser más cuidadoso con tu tarjeta de crédito. No te adelantes a los acontecimientos y disfruta de la vida. Durante este fin de semana realizas un viaje de trabajo inesperado que será rápido, provechoso y te dejará buenas relaciones públicas. Días de suerte para tu signo, la abundancia tocará tu puerta. No extrañes el amor, si realmente lo deseas, búscalo; recuerda que el orgullo a veces no es bueno y necesitas estar en paz contigo mismo. Te espera una invitación a comer y un regalo inesperado por parte de un nuevo amor. No seas tan determinante con tus amistades, recuerda que la amistad es incondicional y debes escuchar. Un golpe de suerte te espera con los números 09 y 23, y usa más los colores rojo y amarillo para acrecentar tu buena suerte.

Abril 21-Mayo-21.

Estarás analizando un cambio importante en tu vida personal y buscas cambiar desde cero en todos los sentidos. Implementarás un sistema de alimentación para sentirte mejor y en estos días decidirás hacer más ejercicio y escapar del estrés, recuerda que la tensión es perjudicial para los nervios y necesitas activarte. Fin de semana de diversión con ganas de salir de viaje en Semana Santa. Un familiar te buscará para invitarte a una fiesta este domingo. Realizarás exámenes de tu escuela universitaria y decidirás entrar a un diplomado que te servirá para tu futuro. El domingo recibirás una propuesta de amor formal y por fin tendrás una pareja que te hablará de establecer un compromiso. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50, y tu color para atraer la fortuna es el azul, usa unos zapatos nuevos te ayudarán a pisar la suerte toda la semana.

Mayo 22 – Junio 20

Gozarás de tres días en que la buena suerte estará de tu lado, así que no la desaproveches y emprende un negocio propio para tener más ingresos, recuerda que tu signo es muy bueno en las ventas. Fin de semana de tomar decisiones importantes que afectarán tu entorno laboral, pero cuídate de los chismes a tu alrededor, pues tu signo levanta muchas envidias. Sé más discreto con tus éxitos y planes. Recibirás una invitación para salir de viaje por parte de tu pareja a fin de mes, donde la pasarán de lo mejor y recibirás un regalo inesperado. Te realizarás unos estudios médicos y todo saldrá de lo mejor. Recuerda que siempre debes terminar lo que empiezas, especialmente en cuestión de estudios. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 30. Usa algo de oro o plata. Te recomiendo usar ropa de color azul fuerte y blanco para atraer más la suerte.

Junio 21 – Julio 22

El fin de semana tendrás nuevas ideas en el ámbito profesional que te harán alcanzar el éxito, recuerda que tu signo de agua te hace ser muy creativo y siempre estás innovando nuevas formas de crecer en lo profesional. Tendrás una junta sobre cambios positivos en tu trabajo, pero no trates de imponer tu decisión, lo mejor es opinar y que entre todos se llegue a una solución laboral positiva. Este es el momento preciso para que hagas un patrimonio y pienses en comprar un departamento o casa; es tiempo de ahorrar y analizar un cambio en tus gastos para que cumplas tu objetivo principal; invierte en tu persona y en tu casa, esa es la mejor opción. Te llegará la propuesta de vivir en pareja y formar un hogar, tu signo siempre busca sentirse amado y protegido. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 17; tus colores son el amarillo y el rojo, úsalos en tu ropa.

Julio 23 – Agosto 22

El mejor lema de tu signo en este momento es “nunca mires para atrás, es el tiempo de construir tu presente”, lo que implica que debes dejar el pasado atrás y empezar a vivir intensamente. Tendrás las energías revueltas, lo que significa que vas a tener algunas dificultades en tu trabajo, así que te recomiendo tratar de solucionar todo de la mejor manera. Para los Leo que están en pareja, este fin de semana será de estar más románticos y hablando de un compromiso firme en su relación. Recuerda que si no puedes con algún problema, puedes pedir ayuda, ya que todos necesitamos de todos para salir adelante, así que deja a un lado el orgullo y solicita apoyo si es necesario. Tus números de la suerte son 16 y 45, y usa más los colores naranja y rojo para que la suerte esté de tu lado, recuerda que la abundancia siempre llegará a ti si te lo propones.

Agosto 23 – Septiembre 22

No te desesperes si los planes no se cumplen como tú deseas, recuerda que debes darle tiempo al tiempo para que se acomode tu buena suerte. En cuestiones de salud, solo cuídate de las depresiones y nervios, intenta entender que todo lo que te pasa es para acumular experiencias y ser más fuerte y no dejes que los malos pensamientos invadan tu mente. Este viernes vas a celebrar de lo mejor, por fin encuentras a la persona ideal y decides vivir en pareja. Los Virgo que están solteros encontrarán un amor que será muy compatible para establecer una relación duradera. Te compras ropa para un evento o conferencia, recuerda que Virgo es el signo más pulcro y el que mejor se viste del Zodiaco. Tendrás un golpe de suerte el domingo, tus números de la suerte son 03 y 29, y tus colores son el amarillo y el rojo para que llegue la abundancia a tu vida.

Septiembre 23 – Octubre 22.

Para este fin de semana tus números de la suerte son 23 y 90, y la abundancia te llegará con los colores azul y amarillo. Renueva la energía de tu habitación y deshazte de lo que no uses y solo acumula energías pesadas a tu alrededor. Este sábado, un amor del pasado regresa con una sorpresa que te dejará sin aliento, analiza si esta relación es lo que necesitas. Si ya estás en pareja, este es momento ideal para formalizar y dar el siguiente paso. En estos días reflexionas sobre tu futuro profesional, pregúntate si tu trabajo actual te llena y te acerca a tus metas, pues es hora de que pienses en grande y busques oportunidades que te hagan vibrar. Momento de volver a estudiar o dar un giro inesperado a tu carrera. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya estás viendo resultados increíbles, la salud física y mental van de la mano, así que no descuides ninguna de las dos.

Octubre 23 – Noviembre 21

Te esperan oportunidades doradas, se te presentará una invitación a emprender un nuevo negocio; no la dudes y acepta, ya que este proyecto te impulsará hacia un crecimiento profesional y financiero. Están por llegar cambios positivos a tu oficina, prepárate para recibirlos con los brazos abiertos. El amor toca tu puerta este sábado, irrumpirá en tu vida con una sorpresa que te dejará sin aliento, déjate llevar por la pasión y disfruta de este flechazo inesperado. Si aún tienes asuntos pendientes con tu ex, este es el momento de ponerle punto final a la historia, ya no te aferres al pasado. Cuida tu cuerpo como un templo, pon atención a posibles problemas digestivos o gastritis; una visita al médico no te vendría mal para prevenir cualquier malestar, es mejor tomar precauciones. Tus números de la suerte son 21 y 33, y el blanco y rojo son tus colores de la abundancia.

Noviembre 22 – Diciembre 21

Solteros de Sagitario, estén atentos, porque un flechazo inesperado con alguien de Aries o Virgo está por llegar, déjate llevar por la conexión natural que surge entre ambos. Si ya estás en una relación, ten cuidado con los celos y desconfianza, confía en tu intuición y pareja, recuerda que la comunicación es clave para superar cualquier obstáculo. Te llega una propuesta de trabajo con mejor paga, no te pongas trabas, ábrete a nuevas oportunidades, es tu momento para brillar. Te espera una invitación a un cumpleaños donde la diversión estará garantizada, prepárate para bailar y celebrar. Un curso de idiomas o redes sociales te abrirá puertas a nuevas oportunidades en tu carrera profesional. Aprovecha al máximo este día para adquirir nuevos conocimientos. Amarillo y azul son tus colores de la abundancia y tus números de la suerte el 08 y el 13.

Diciembre 22 – Enero 20.

Estás en el momento de madurar y buscar la felicidad en tu vida, toma en cuenta que estás acostumbrado a rodearte de personas que no te dejan crecer, por eso debes depurar tu círculo social para quedarte con las mejores personas que te impulsen a sobresalir. Fin de semana de salir a buscar el éxito, estos días serán de cambios muy positivos para tu vida, solo trata de mantener tu actitud y dejar los rencores atrás. Este viernes tendrás una sorpresa muy agradable por parte de tu pareja, será un viaje para vivir días de mucha pasión, recuerda que a tu signo lo domina el sexo. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 66, y trata de usar más los colores rojo y blanco para estimular la suerte. El mensaje de tu ángel de la guarda es ‘busca la perfección en tu interior, invocando cada día lo feliz y bendecido que eres por la gracia de Dios’.

Enero 21 – Febrero 18

Prepárate para disfrutar de tres días llenos de alegrías y sorpresas agradables. Tu cumpleaños te llena de energía y positivismo, así que aprovecha para celebrar con tus seres queridos y disfrutar al máximo. Córtate el cabello y ponte ropa nueva para renovar tu energía en estos días especiales. Tendrás días de mucho trabajo, con juntas con tus superiores para analizar cambios de puestos y nuevos proyectos, y además recibirás un bono inesperado por un trabajo extra. Si tienes a la pareja ideal en tu vida, no lo pienses más y dale el sí, recuerda que el mejor estado del ser humano es vivir en compañía. Ten cuidado con los juegos extremos y sé más precavido con los accidentes. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 15, y usa más los colores naranja y azul para estimular tu energía positiva. Un amor del pasado te busca para regresar, piensa bien tu decisión.

Febrero 19 – Marzo 20

Para este fin de semana, tus números de la suerte son 08 y 34, además la abundancia te llegará con los colores verde y rojo. Estos días son los mejores para poner en orden tus ideas y acciones para construir un futuro mejor, recuerda que estás en tu mejor época para hacer dinero, ya que los astros están a tu favor. Día de mucho trabajo y juntas con tus superiores para analizar posibles cambios de proyectos y te ofrecerán un puesto mejor, pero ten cuidado con involucrarte sentimentalmente con personas de tu trabajo, ya que te podría traer problemas. Aprovecha estos días para arreglar tu coche y venderlo para comprar uno nuevo. Día de compras y cambio de look, renueva tu imagen y tu energía para atraer lo positivo a tu vida. Viajas para visitar a un amor verdadero y afianzar la relación, no olvides llevarle un regalo especial para demostrarle que te importa.

