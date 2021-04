Los horóscopos de acuerdo a Mhoni Vidente (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril.

Aries

Vienen nuevos retos laborales que vas a poder llevar a cabo sin problema. Debes de ser más discreto en tus asuntos y logros, porque con eso generas muchas envidias. En el amor, conocerás a alguien de Capricornio o Leo con grandes posibilidades de formar algo estable. Te buscan para un proyecto nuevo, pero debes plantearte muy bien lo que deseas ganar. El 13 de abril prende una vela blanca para invocar a tu ángel de la guarda, todo lo que le pidas te llegará en los próximos días. Usa más el color amarillo. Te invitan a salir de viaje en el mes de mayo. Te regalan una mascota. Haces mejoras en tu casa o departamento, recuerda que a los Aries les gusta vivir muy bien y vestir mejor. Tendrás un golpe de suerte con los tus números 01, 25 y 60. Tu decreto de esta semana es: Siempre ser feliz.

Tauro

Semana para liquidar deudas del pasado y resolver asuntos familiares que te quitan mucho pensamiento y energía. Te llega un dinero por cuestiones de préstamo o un pago de comisiones, trata de ahorrarlo y no gastar en cosas innecesarias. Trata de no pelear en tu trabajo, especialmente el día 14 de abril va a haber muchas energías cruzadas. Trata de ser más cauteloso con tus palabras y mantener distancia con las personas complicadas. En el amor seguirás con mucha suerte y pasión. Ve con tu médico para un chequeo general. Piensa en poner un negocio de publicidad o administración, te irá muy bien si le inviertes todo tu esfuerzo. Tendrás un golpe de suerte en esta semana con los números 07 y 66. La frase de esta semana es: Soy flexible, buscaré siempre la sabiduría de la vida y dejaré a un lado el ser necio.

Géminis

Días de mucha suerte en tu vida laboral, tendrás varias propuestas nuevas o decides ya poner un negocio. Trata de ya no estar tan preocupado por lo que piensan los demás de ti. Ten cuidado con tu presión arterial y trata de ir con tu médico, recuerda que tu punto débil son los problemas del corazón, y es por eso que debes llevar una vida más sana y con ejercicio que te ayude a superarlos. Ya no trates mal a tu pareja, sé más consiente y ponte siempre en su lugar. El día 13 de abril recibirás la invitación de salir de vacaciones en mayo. Haces un examen profesional. Te compras ropa y cambias de look. Cuida mucho tu celular de caídas. Tus números de la suerte son 04 y 31. Tu frase de esta semana es: Seré tolerante y compasivo conmigo mismo y aprenderé que la buena suerte siempre llega en su momento.

Cáncer

Semana de analizar un cambio de casa, ya es tiempo de comprar una y dejar de pagar renta. Te ofrecen trabajo en una empresas internacional, trata de tomarlo porque ahí te va a ir muy bien. Ya no pienses de más las cosas, en algunas situaciones la mejor decisión llega de manera más impulsiva. Serán días complicados en cuestiones de salud, así que ve a realizarte un chequeo completo. Ten cuidado con lo que firmas, siempre lee bien y asesórate con un abogado. Ya no pienses en lo que no fue, es mejor cerrar ese círculo amoroso y avanzar en tu vida. Te llega una sorpresa económica para el día 15 de abril y será por una venta o comisiones de un proyecto laboral. Cuídate del estómago y trata de no comer tanto picante. Serán unos días de muchas reuniones familiares. Tus números de la suerte son 05 y 42. La frase de la semana: Rompo totalmente con mi pasado y aprendo a vivir mi presente de la mejor manera.

Leo

Semana de decisiones importantes en tu vida laboral, solo recuerda no dejarte llevar por tus impulsos y piensa muy bien tus opciones. Tu signo va a estar atravesando una etapa de crecimiento económico. Trata de ir con tu médico para tratar tu ansiedad y problemas hormonales. Te busca un amor del signo de Capricornio o Cáncer para volver, así que trata de platicar tus dudas sobre tu relación amorosa y llegar a un entendimiento de pareja. Te viene un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 00 y 12. Revisa tus cuentas bancarias para hacer unos pagos. Te invitan a un evento muy importante que te va ayudar a crecer más en lo profesional. Compras un boleto de avión para salir de viaje en el mes de julio. Tomas un curso de idiomas. Tu frase de la semana: Seré un triunfador, este será mi decreto.

Virgo

Muy buena suerte para tu signo, te va a llegar una propuesta laboral que te va a convenir mucho para estar mejor económicamente. Trata de ser más discreto en todo lo que realices y no platicarlo para que no te llenes de envidias. En el amor seguirás un tiempo solo, recuerda que el signo de Virgo se quiere mucho y eso te hace ser más exigente en cuestiones de pareja. Recibes una llamada de atención en tu trabajo. Te viene un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 09 y 31. Es momento de realizar todos los trámites que tienes pendientes. Compras un celular nuevo. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es su forma de ayudar a los demás, y por eso las energías positivas siempre están de tu lado. Tu frase de la semana: Las pruebas de vida son para crecer y yo estoy aprendiendo siempre a ser mejor.

Libra

Días de muchas presiones en tu trabajo y vida personal ,recuerda que los Libra van a atravesar en esta semana unas energías revueltas, así que trata de no tomar decisiones importantes hasta que pasen estos días. Recibes un dinero extra por una venta, trata de ahorrar lo más que puedas para tu futuro. Te busca un amor del signo de Piscis o Aries para hablar de formalidad. Sabrás de un embarazo en la familia que te dará mucha alegría. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y negocios. Ten cuidado con problemas de riñón y infección, trata de ir con tu médico. Tus números mágicos van a ser 21 y 30. Deja ese carácter tan difícil e impulsivo que solo te causa problemas con personas que te quieren. La frase de la semana es: Soy tolerante conmigo mismo y con los demás y aprenderé a ser mejor persona.

Escorpión

Semana de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto y la elaboración de un nuevo proyecto empresarial. Tu signo está en su mejor momento y más porque los astros están de tu lado y eso hace que tu energía se multiplique. Ten cuidado con tu temperamento, recuerda que tu signo es muy sarcástico y eso lo hace a veces tener problemas con las personas que más quiere. Te busca un amor del signo de Aries o Cáncer para estar en una relación más estable. Trata de no dejarte manipular por personas que solo quieren un beneficio económico, empieza a diferenciar quienes son tus amigos y quienes no. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 33. Usa más el color rojo o amarillo. Tu frase de la semana: Buscaré en mi interior la razón de mis errores y realizaré el cambio positivo que necesita mi vida.

Sagitario

Es el momento de decidir que quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades de vida. Los Sagitario que están con pareja deben de tener cuidado con los problemas de infidelidad o separación, recuerda que tu signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca se retracta de lo que hace, así que debes de estar muy seguro de lo que harás con tu relación. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 04 y 21. Ten cuidado con problemas de nervios, eres una persona que acumula muchos corajes, así que trata de liberarlos y hacer más deporte para que ese energía negativa fluya y no te haga daño. Verás que la felicidad va a estar mas presente con algunos cambios de hábitos. Tu frase de la semana es: Las energías positivas del cosmos estarán conmigo y seré un triunfador.

Capricornio

Semana de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobretodo en lo laboral. Decides cambiarte a un mejor ambiente de trabajo y estar con mejor situación económica. Debes tener cuidado con las personas que se dicen tus amigos porque no todos te quieren ver feliz, así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas afines a tu forma de ser. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te va a llenar de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 44. Tu color es el azul fuerte para atraer más abundancia. El 13 de abril te recomiendo que prendas una vela roja y que le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas y verás que pronto será cumplido, solo ten mucha fe. La frase de la semana es: Controlaré mis defectos y decidiré que todo marchará bien en mi vida.

Acuario

Semana de mucho trabajo atrasado y estar en juntas con tus superiores para algunos cambios de este mes. El Acuario es un signo que siempre busca controlar todo lo que esta a su alrededor y cuando algo no lo puede controlar lo hace sentir frustrado, así que debes aprender a tranquilizarte para evitar esos sentimientos negativos. Es un buen momento par cortarte el cabello y renovar tus energías. Cuídate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 23, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Seguirás con tu pareja actual con mucha estabilidad. A los Acuario solteros les viene un amor del signo de tierra muy compatible. Tu frase de la semana es: Sé lo que deseo y lo tendré, seré impecable hasta obtenerlo y seré un triunfador.

Piscis

Semana de estar ajustando tus gastos y hacer los pagos correspondientes a tus deudas, recuerda que tu signo es el más despilfarrador del zodiaco y casi nunca piensa en el ahorro, por eso te recomiendo que ya trates de llevar una buena administración. Te busca un amor del pasado para volver, tu signo siempre deja huella en las personas, pero trata de hablar claro con tu ex pareja y decirle que eso ya pasó. El cansancio que te afecta en estos días no es normal, así que ve con tu médico para que te recete algunas vitaminas. A los Piscis que están solteros les va a venir un amor del signo de Aries. Escorpión o Capricornio que va a ser muy compatible. Tus números de la suerte son 19 y 27. La frase de la semana es: Me adaptaré a cualquier cambio en mi vida y seré responsable de mis actos para lograr ser feliz.

