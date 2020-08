Los celulares podrán detectar si una persona está muy ebria para manejar (23:00 h)

En la actualidad, un teléfono celular es capaz de satisfacer muchas necesidades de los usuarios en asuntos de seguridad, pero todavía no puede hacer mucho para prevenir que una persona en estado de ebriedad tome asiento detrás de un volante. No obstante, un estudio científico acaba de dar un paso muy importante en esa dirección.

Un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y publicado en la revista académica Journal of Studies on Alcohol and Drugs ingeniaron una manera para que un smartphone pueda detectar si una persona está muy alcholizada para manejar por su manera de caminar.

Esto puede ser posible gracias a los acelerómetros que vienen integrados en la mayoría de teléfonos celulares nuevos. Los acelerómetros son sensores que detectan las vibraciones generadas al mover tu dispositivo, por ejemplo, cuando agitas el celular para prender la linterna.

“Tenemos sensores potentes que llevamos con nosotros a dondequiera que vayamos”, dijo Brian Suffoletto, co-autor del estudio. “Necesitamos aprender a usarlos para servir mejor a la salud pública”.

En México, el límite para poder conducir es de 0.40 grados de alcohol, lo que equivale a una copa de vino o una cerveza, aunque las penalizaciones pueden empezar desde los 0.08 grados, al igual que en Estados Unidos.

Para este experimento, el doctor Suffoletto y sus colegas le sirvieron suficiente vodka a sus 22 voluntarios para que registren 0.2 grados en el acoholímetro. Ajustaron un teléfono celular a la cintura de cada voluntario y cada hora por siete horas les pideron tomar 10 pesos, dar la vuelta, y caminar 10 pasos más.

De acuerdo a los resultados, los celulares podían detectar en el 90 por ciento de los casos cambios considerables en el modo de andar de los voluntarios cuando el volumen de alcohol en la sangre era de más de 0.08 grados.

Ahora bien, no todas las personas van a tener su celular ajustado a la cintura, así que el siguiente paso para el doctor Suffoletto consiste en dejar que el celular esté en otras posiciones, como en la mano del usuario o en uno de sus bolsillos.

Un estudio personal

Para el autor del estudio, estos resultados son más que académicos:

“Perdí a un amigo cercano de la universidad en un accidente con un conductor ebrio. Y como médico de urgencias, he atendido a decenas de adultos con lesiones relacionadas con la intoxicación aguda por alcohol. Por eso, he dedicado los últimos 10 años a probar intervenciones digitales para prevenir muertes y lesiones relacionadas con el consumo excesivo de alcohol”.

A pesar de las numerosas advertencias públicas al respecto, los accidentes ocasionados por conductores bajo la influencia del alcohol son bastante comunes. Incluso hay aplicaciones que advierten a los usuarios sobre la ubicación de alcoholímetros.

En Estados Unidos, más de 10 mil personas mueren al año en accidentes automovilísticos por manejar en estado de embriaguez, un promedio de una muerte cada 48 minutos. En México son 24 mil las personas que mueren al año por este mismo motivo.

“En cinco años, me gustaría imaginar un mundo en el que si la gente sale con amigos y bebe a niveles de riesgo, recibirán una alerta al primer signo de deterioro y se les envíe estrategias para ayudarlos a dejar de beber y protegerlos de eventos de alto riesgo como conducir, violencia interpersonal y encuentros sexuales sin protección”, dijo Suffoletto.

El desarrollo de este trabajo podría tener enormes implicaciones en estas cifras tan fúnebres.

