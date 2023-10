Logran docentes y trabajadores despedidos de UTVCO registro como sindicato, exigen reinstalación (15:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Los docentes y trabajadores despedidos de la Universidad Tecnológico de los Valles Centrales de Oaxaca (Utvco), integrados en el Sindicato Oaxaqueño de Trabajadores de Educación Superior (Sotedsu), dieron a conocer que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, emitió el registro con número CFCRL- 076, (antes toma de nota), a su favor que los reconoce como sindicato.

Señalaron que el 1 primero de abril del presente año un grupo de trabajadores de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), decidieron constituirse en el SOTUDSU, haciendo valer el derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el que se establece derecho a la libre sindicalización y libertad de asociación.

Los integrantes del SOTUDSU, informaron que este resultado se da luego de un mes en el que un grupo de profesores, trabajadores fueron despedidos de manera injustificada por parte de los directivos de la Universidad que encabeza la rectora Tania López.

Los trabajadores dijeron que durante ese tiempo han sufrido violencia, hostigamiento, discriminación, difamación, desprestigio y represión por parte de la rectora, así como del gobierno del estado, a través del asesor jurídico y Geovani Vázquez Sagrero y del Secretario General José de Jesús Romero López, “quienes se han dedicado a realizar una campaña de desprestigio en contra de nuestro movimiento llamándonos seudo sindicato entre otros descalificativos”.

De igual manera, señalaron la indiferencia de las instituciones educativas como la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología (CGEMSYSCYT), a cargo del Alcide García Guzmán así como de Delfina Guzmán Díaz representante de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca.

“hoy es un día histórico para las y los trabajadores de la utvco quienes integramos el Sotedsu nos complace informarles que después de 6 meses el día 29 de septiembre 2023, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió el registro (antes toma de nota), con número CFCRL-076 para nuestro sindicato oaxaqueño de trabajadores de educación superior.

Indicaron que seguirán en su lucha para que los trabajadores despedidos sean reinstalados en su puestos “exigimos a las autoridades estatales sean congruentes y se apeguen a los principios rectores del gobierno federal que no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, dejen de ser soberbios ante los trabajadores comunidad estudiantil padres de familia y a las personas que ustedes consideran débiles”.

“Hacemos el llamado al gobernador del estado para una pronta solución a nuestro conflicto laboral coma las demandas de los estudiantes y de los padres de familia”, agregaron.

Finalmente, recalcaron que “nuestra lucha no es por fines políticos ni personales, nuestra lucha es por principios éticos e ideales donde, padre de familia, alumnos y sociedad en general converjan en la defensa de una educación libre democrática humanista y de excelencia”.

La situación en la Universidad continúa con la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes y trabajadores, la Gobierno oaxaqueño informó se había iniciado clases en línea algunas especialidades, sin embargo, existe incertidumbre por parte del alumnado quienes demandan que sus clases sean de manera presencial al tener que realizar prácticas.

