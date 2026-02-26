Localizan cuerpo sin vida de maestra de la S-22 junto a su pareja sentimental en Santa María Lachichina (10:35 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Lo que se presume un feminicidio ocurrió el pasado lunes en la comunidad de Santa María Lachichina, perteneciente al municipio de San Juan Yaee, donde el cuerpo sin vida de una maestra fue encontraba junto a la de su pareja.

Según las versiones señalan que la profesora Zeltzin Rubí Ortiz, originaria de San Pedro Tlaxiaco, no acudió a sus actividades normales en la escuela de la población lo que alertó a la directora y a sus compañeros, quienes a través de llamadas y mensajes buscaban localizarla.

Sin embargo, al no contestar dieron aviso a las autoridades municipales quienes acudieron al domicilio donde vivía y con el permiso de los dueños abrieron la vivienda para descubrir los cuerpos sin vida de ambos.

Hasta el momento no hay una versión oficial de los hechos, pero refieren que como fueron hallados los cuerpos presumen que se haya tratado de un feminicidio y posteriormente el victimario quien era su pareja sentimental, identificado como Esau Santiago Lorenzo, originario de San Juan Yaee se habría quitado la vida.

Continúan las investigaciones respecto al caso que ha conmocionado a la comunidad por la forma de cómo sucedieron los hechos, por lo que se espera que en breve las autoridades ministeriales den a conocer más datos sobre este lamentable suceso.

Pese a que este evento se dio el pasado lunes, la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la que era integrante la víctima, no ha dado a conocer su postura respecto a este suceso.

