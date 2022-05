¡Lo logró! Estudiante de secundaria gana amparo en contra del casquete corto (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de mayo. ¿Recuerdas tu corte de secundaria? Seguramente viviste bajo la estricta regla de que los hombres debían asistir con “casquete corto” a clases , pues bueno, un joven decidió pelear contra esto y ganó.

Fue en Michoacán donde un estudiante de Secundaria en el municipio Ario de Rosales decidió ir por la vía legal para defender su cabello e interpuso un amparo contra el director de su escuela.

Al niño se le había negado entrar a tomar clases a la secundaria federal “Lázaro Cárdenas” tras asistir con cabello largo.

El joven y sus padres se unieron y decidieron llevar las cosas por la instancia legal en donde alegaron que el reglamento “limita o niega el derecho del libre desarrollo a la personalidad, así como también se realiza un acto de discriminación por cuestión de género”.

Recordemos que en las escuelas secundarias está permitido que las mujeres lleven casquete corto si lo desean.

Finalmente durante el juicio, el juez admitió que el estilo de cabello no tiene nada que ver con la disciplina escolar además de que no puede afectar a los fines educativos, “si no atiende más bien a la imposición arbitraria de un modelo de apariencia personal”.

EEn el escrito del amparo el juez también recalcó directamente al director que “la apariencia física de los alumnos no interfiere en los conocimientos, aptitudes y competencias necesarias para los efectos de la educación, motivo por el cual, debe prevalecer el respeto al libre desarrollo de la personalidad”.

Ahora el alumno ha ganado el amparo y no puede ser obligado a cortarse el cabello, además de que podrá seguir asistiendo a su secundaria sin miedo a represalias.

