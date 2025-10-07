Lluvias dejan afectaciones en Sierra Sur, Valles Centrales, Costa y Mixteca (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Manuel Maza Sánchez informó que derivado de las lluvias registradas durante este fin de semana, se han reportado afectaciones en distintas regiones del estado, principalmente en la Sierra Sur, Valles Centrales, Costa y Mixteca.

Destacó que todos los reportes de derrumbes han sido atendidos y se continúa trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

En la localidad de Chilapa perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha se registró el derrumbe de una vivienda debido al reblandecimiento del terreno, esto ocasionó el fallecimiento de tres personas, identificadas como: M. M. E., A. J. P. y T. J. J. de 67, 43 y 10 años, respectivamente.

Asimismo, en esta demarcación de la Sierra Sur se reportaron derrumbes en los accesos principales de las comunidades Río Los Peces, La Ciénega, El Molino y Miramar; al igual que en San Miguel Suchixtepec sobre la carretera federal 175, tramo Candelaria–Loxicha.

Esta misma situación se han presentado en: los kilómetros 140 y 230 de la carretera Oaxaca – Puerto Ángel, Santa María Yucuiti – San Pedro Yototato, Buena Vista – Pueblo Viejo y Llano Grande – Pueblo Viejo.

En los Valles Centrales, las lluvias fuertes causaron inundaciones en distintos puntos, en: Ocotlán de Morelos, Santa Lucía del Camino y en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca. Además, en la calle Zempoaltépetl y a la altura del Mercado Zonal se presentó la caída de árboles.

La CEPCyGR exhorta a la población extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos deslaves, derrumbes e inundaciones, especialmente en zonas de ladera y caminos rurales.

