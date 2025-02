Llueven 2,600 impugnaciones a candidaturas; tribunal no entrará a discusión (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 2,600 impugnaciones tan sólo por el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial.

Así lo informó el magistrado de Sala Superior Reyes Rodríguez, quien destacó que, en 500 casos, la mayoría de los magistrados decidió no entrar al fondo del asunto, aunque pudieran tener razón, por la imposibilidad material de reparar la irregularidad.

Personas aspirantes calificadas como idóneas que no fueron incluidas en las listas de insaculación; aspirantes a los que la tómbola benefició y que no fueron incorporados en las listas enviadas al INE y aspirantes no seleccionados, pero que figuraron en el listado, están entre las irregularidades impugnadas.

El TEPJF se niega a debatir errores

Reyes Rrodríguez recuerda que la autocorrección es parte del diseño democrático.

El magistrado aseguró que “estuve en contra de esas resoluciones porque: no existía razón jurídica para desechar los juicios como inviables”, segundo, “la inviabilidad de efectos es negar el estudio de fondo y una renuncia a la posibilidad de corregir los errores del sistema”.

En el hilo de X que publicó, Rodríguez Mondragón afirma que “la democracia es el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo. Esa es la virtud más importante del tipo de gobierno que hemos elegido. Los tribunales son parte del engranaje que permite esa autocorrección al maximizar las ventajas del diseño democrático al proteger y reparar derechos, y “corregir o atenuar sus desventajas al sancionar conductas ilegales o restituir condiciones de equidad”.

Cabe recordar que todavía la semana pasada, a unas horas de arrancar el proceso de impresión de boletas, autoridades electorales recibieron solicitudes para solventar errores en las listas de candidatos a algún cargo en el Poder Judicial federal y eliminar de los registros a quienes ya no desean participar en el proceso, pero están enlistados.

Otras de las anomalías, que luego se corrigieron, fue la eliminación de las candidaturas de las ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, porque el Senado de la República envió el listado de Pases Automáticos de juzgadores en activo, sin incluir los nombres de las mismas.

Advierten justicia partidista

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, insistió en su advertencia de que la elección popular de los jueces federales convertirán a la justicia mexicana en una justicia partidistas ligada a Morena y al exministro Arturo Zaldívar.

Mediante un comunicado de prensa, Jorge Romero destacó que existen temores de que estos juzgadores electos están relacionados también con actividades ilícitas.

“La elección para renovar el Poder Judicial que impulsa Morena-gobierno podría permitir que muchos aspirantes que están cercanos al poder accedan a un cargo judicial, y personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección. Varios aspirantes a posiciones judiciales están ligados a Morena, incluyendo figuras cercanas al expresidente López Obrador y al exministro Arturo Zaldívar”, aseguró el líder nacional albiazul.

“De tiempo atrás Acción Nacional dejó clara su postura: la reforma al Poder Judicial que propone Morena-gobierno no resolverá los problemas de justicia en México; por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, dijo Jorge Romero.

“Aparecen en el listado oficial de aspirantes a posiciones judiciales muchas personas que están ligadas al partido en el poder como María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Andrés Manuel López Obrador; Selene Cruz Alcalá, magistrada laboral de Luisa María Alcalde, actual presidenta Nacional de Morena; Fabiana Estrada Tena, coordinadora de Ponencia de Arturo Zaldívar, quien hoy es coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, y Luis Rafael Hernández Palacios, procurador Agrario también del expresidente López Obrador, entre otros”, detalló.

Además, advirtió que “este proceso abre la puerta a la corrupción y la manipulación, la gente no escogerá a los jueces, éstos ya fueron decididos por el gobierno, quienes estarán a su servicio”.

Excélsior

