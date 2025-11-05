‘Llora por Carlos Manzo, no seas imbécil’: Lilly Téllez se lanza contra Noroña (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. Lilly Téllez volvió a protagonizar una polémica participación en el Senado de la República y se lanzó en contra de Gerardo Fernández Noroña.

Los legisladores discutieron sobre el pronunciamiento en contra del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo Bedolla respecto a la estrategia para Michoacán.

En su intervención, la senadora panista reprochó a Gerardo Fernández Noroña que no levante la voz por la violencia que se vive en México, como lo hizo con el genocidio en la Franja de Gaza. Con insultos, Téllez le pidió que llorara por el asesinato del alcalde de Uruapan.

“A ver tú, idiota, llora por Carlos Manzo. Noroña, no seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú, idiota, llorando por allá (en Palestina), haciendo circo mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Payaso, imbécil, ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña”, gritó Lilly Téllez.

Recientemente, Fernández Noroña viajó a Palestina y, el 27 de octubre, durante una transmisión en vivo, rompió en llanto al hablar sobre las condiciones en que vive la población en la Franja de Gaza.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, pidió en varias ocasiones a Lilly Téllez que concluyera su participación, pero la panista continuó discutiendo. Como último recurso, se apagó el audio de su micrófono para retomar el debate sobre el posicionamiento del recinto legislativo.

El conflicto no terminó cuando Téllez regresó a su escaño. Durante la intervención de Gerardo Fernández Noroña frente a la tribuna, el senador, sin responder directamente a la panista, fue interrumpido después de utilizar un megáfono para hacerse escuchar en el recinto.

La presidenta del Senado solicitó al coordinador de la bancada del PAN poner orden entre sus integrantes, pero los reclamos continuaron. Durante toda la participación, ambos bloques intercambiaron gritos para imponerse en volumen.

“Pueden interrumpir lo que quieran, lo que no pueden hacer es detener esta empresa monumental que es la cuarta transformación. Lo que no pueden detener es la marcha victoriosa del pueblo de México, lo que no pueden detener es la consciencia de la patria, y ustedes no volverán nunca más al gobierno”, respondió Fernández Noroña ante los gritos de Lilly Téllez.

Por último, durante casi un minuto, las bancadas del PRI y del PAN se unieron para gritar “¡Que viva Carlos Manzo!”, mientras que el bloque mayoritario respondió “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

El Financiero

