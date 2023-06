Lilly Téllez se baja de la contienda de la oposición para elegir candidato presidencial (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de junio. La senadora de oposición, Lilly Téllez, dio a conocer la mañana de este miércoles que no participará en el proceso interno de los partidos de oposición para elegir candidato presidencial que competirá con la corcholata de Morena en el 2024.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Téllez explicó los motivos por los que abandona el Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, entre los que detalló la falta de condiciones de equidad como una de las razones principales para tomar dicha decisión.

“El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo”, dijo en el video colocado en su cuenta de Twitter.

Aunque describió como un buen paso inicial de la oposición el método y felicitó la intención de agrupar a las fuerzas políticas opositoras, no dudó en criticar las deficiencias del proceso, que otros políticos como el expresidente Felipe Calderón también han señalado.

De acuerdo con la legisladora, el proceso no otorga poder a los ciudadanos, sino a los políticos que movilizan ciudadanos, en referencia a la recolección de firmas que solicitan los partidos en la primera parte de la contienda interna para crear un padrón de electores.

“No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”, indicó.

Después de la disolución del Consejo Electoral Ciudadano que organizaría la consulta interna de la oposición, dijo que no existe un árbitro para el proceso.

“Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo”.

Subrayó que seguirá trabajando y denunciando al gobierno de López Obrador y no especificó cuál será su futuro político.

“Ya Dios decidirá qué camino debo seguir”, puntualizó.

