En Oaxaca la nota es que no hay nota según el joven Murat: Ley de Herodes (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de junio. En varias ocasiones el gobernador morenista Salomón Jara ha señalado que la pasada administración dejó muchos problemas e incluso ha dado nombres en sus mañaneras y su dizque asesor jurídico Geovany Vásquez Sagrero ha utilizado las conferencias de prensa para difundir a los malhechores, a los chicos malos, pero no ha pasado de meter a la cárcel a mandos bajos y nada de ir por los peces grandes. Todo queda en simples declaraciones.

¿Qué se puede esperar de Sagrero, si tiene demasiados intereses, desde una nómina familiar en el gobierno morenista hasta becas del bienestar para sus allegados? Un porro, que los verdaderos abogados no respetan.

De su lado Alejandro Murat asegura que dejó un Oaxaca de primer mundo. recientemente en Reynosa, Tamaulipas declaró al periódico El Mañana que: “En Oaxaca podemos caminar a cualquier hora y eso es porque hay seguridad. Nosotros trabajamos en ese propósito. Hoy la nota en Oaxaca es que no hay nota. Antes nos destacábamos por conflictos y nos dimos a la tarea de emprender un diálogo conciliador y escuchar a todos”.

Y en su afán de llegar a la primera magistratura del país, le dijo al medio que: “Por eso aspiro a ser candidato a la Presidencia, quiero ser candidato de la Alianza. A la gente se le conoce por lo que hace, no por lo que diga; tenemos un contraste en nuestra democracia, queremos unir, no dividir, que se construya y no se destruya; hemos perdido el control, se tiene que aplicar la ley, tenemos que reformar el Sistema Procesal Penal Acusatorio y la Ley contra Delincuencia Organizada”.

Y fue más allá: “Todos sabemos, las autoridades lo saben, en dónde están y cómo se movilizan los grupos criminales; no es algo que amerite profundas indagatorias, es voluntad y combatir de manera frontal al delito sin excepciones ni titubeos”.

Entonces, los feminicidios, los secuestros, los enfrentamientos, las matanzas, los asesinatos, los robos, las marchas, los bloqueos, ¿Son producto de nuestra imaginación?

¿Será que el hijo de Filipo podrá con el Nudo gordiano?

¿Hay o no cochinero? Se va a actuar, o pasarán otros seis años de los mismo?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir