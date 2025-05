León XIV rinde homenaje a los periodistas encarcelados y muertos por informar de la verdad (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. El Papa ha sido recibido con un largo aplauso por parte de los periodistas presentes, que ha agradecido.

En su discurso ha empezado citando una de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, «Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9), ya ha dicho:

«Se trata de una bienaventuranza que nos interpela a todos y que os toca muy de cerca, llamando a cada uno al compromiso de llevar adelante una comunicación diferente, que no busque el consenso a toda costa, que no se vista de palabras agresivas, que no adopte el modelo de la competición, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla».