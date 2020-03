Legal la huelga del Steuabjo, se revisarán últimos ofrecimientos de las autoridades: Ariel Luján (10:40 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. A un mes de huelga, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) Ariel Luján Pérez, informó que hoy revisarán en asamblea los últimos ofrecimientos que han recibido por parte de las autoridades universitarias a sus demandas planteadas en su pliego petitorio de demandas.

En conferencia de prensa, lamentó que a través de redes sociales las autoridades universitarias estén convocando a una marcha el próximo jueves para demandar el inicio de clases en la Uabjo.

Acusó que José Luis Nazario Pérez, se la ha pasado denigrando el movimiento, difundiendo información falsa y llamando a profesores y directivos a participar en esta movilización para que termine la huelga.

Recordó que de acuerdo a la Junta Legal de Conciliación y Arbitraje (JLCA), su movimiento es legal, y si no ha concluido la huelga es por los mínimos ofrecimientos que los abogados de la Uabjo han hecho.

“Queremos comentar que el gobierno del Estado ha sido respetuoso con esta lucha, no tenemos compromiso con nadie, por eso hoy revisaremos los ofrecimientos, si no hemos tenido avance en las negociaciones ha sido porque en la canasta básica solo nos ofrecen 36 pesos y un aumento de 1.8 por ciento al salario”.

Reiteró que además se han tenido violaciones al contrato colectivo de trabajo además de que no se ha tenido una revisión contractual.

“Estamos atorados en la canasta básica, ya que no impacta de manera correcta los 36 pesos que nos ofrecen, hace dos años fue de 96 pesos, ahí están los números, las basificaciones se están negando, en el 2019 pactamos 30 que la Uabjo hoy se niega a entregar, no son espacios de nueva creación, se pactaron y no se entregaron”, finalizó.

