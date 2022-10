Le pidieron diezmo para el Movimiento; “los mandé a la chingada”, dice Graco: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, se ha convertido en una celebridad de la noche a la mañana. No tengo memoria de que la aparición de un testimonio escrito haya causado tanto revuelo.

El testimonio refleja lo que vio y percibió en el entorno de López Obrador, durante los 18 años que fue pareja de César Yáñez.

Las reacciones que provocó se polarizaron. El reconocimiento de unos; la histeria de los otros.

Ni el aludido presidente López Obrador se pudo sustraer de la cascada de descalificaciones que le han llovido a Elena por revelar la ropa interior de lo que hoy es Morena.

“Es un acto de libertad, aún sin pruebas, y de deshonestidad intelectual”, dijo en la mañanera de ayer. Pero no la desmintió categóricamente.

Buscamos a la autora en busca de una reacción. Nos respondió con un audio en el que da cuenta de los “muchos insultos” que ha recibido de los partidarios de YSQ.

“Ya no me llamo Elena, me llamo zorra. Pero como tú sabes, me gustan los animales, me pusieron la cara de una zorrita que son bonitas. Estaba preparada para eso”, nos dijo.

Las agresiones, afortunadamente, no han pasado de los insultos y descalificaciones. “Ha sido todo verbal. No he tenido ningún problema. Hoy he estado en casa todo el día”, cuenta.

A los que le exigen pruebas de lo escrito les pide que lean el libro y les recuerda que el testimonio está avalado como prueba en causas penales.

“Pero sí doy pruebas –aclara–desmenucé las declaraciones de todos ellos y resulta que en campaña, cuando se supone que no tienen dinero, todos se hicieron de inmuebles, joyas, automóviles… ¿De dónde sacaron el dinero?

Agrega: “también meto las capturas de pantalla de Ariadna Montiel (ex titular de la RTP, hoy secretaria de Bienestar), donde me dice que ella dio todo y el presidente se decanta por otros y la deja a un lado. Esas son pruebas que le dio recursos.”

“El que no lo ve es porque no lo quiere ver”, sintetiza.

***

No se le escapó el hecho de que Mario Delgado, presidente de Morena, dijera por la mañana que ella mentía, y en la noche reconociera que muchos funcionarios sí habían contribuido.

A raíz de estas declaraciones, el ex jefe nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, retó a Mario a ir juntos al detector de mentiras, en una entrevista con Univisión.

La preguntamos a Graco Ramírez, ex gobernador perredista de Morelos, si a él le había tocado el diezmo, “Sí, pero los mandé a la chingada”, nos dijo categórico.

El otrora presidente local del PRD, Raúl Flores, ex delegado en Coyoacán, sacó del cajón un reconocimiento por las aportaciones que le hacía al “presidente legítimo” como gobernante del PRD.

“Me encargó mantener a 3 entenados en ese entonces y pagar las primeras ediciones de Regeneración”, escribió en twitter.

Elena nos contó muchas cosas más. No alcanza el espacio para vaciarlas. Pero si se quedó picado, le recomiendo la lectura de El Rey del Cash. No se va a arrepentir.

***

AMLO se divierte cuando se burla de Unid@s, el nuevo frente anti 4T que nació ayer en el Polyforum Siquerios, como alternativa al naufragio de la Alianza Va por México, debido a una tormenta llamada Alito.

Entre los objetivos del nuevo frente opositor está unificar a toda la oposición; integrar en su plataforma los gobiernos de coalición y arrebatar la presidencia de la República, con una candidatura única en el 2024.

Alguno de los asistentes nos sopló al oído el nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas para ser ese candidato único. Sabemos incluso que comenzaron las pláticas con él.

Las cabezas visibles de Unid@s son los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos: el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza; Ana Lucía Medina , representante de la Sociedad Civil México.

Pero también los ex gobernadores del PAN Marco Adame, Medina Plascencia, Ignacio Loyola; y el perredista Graco Ramírez; el senador Gustavo Madero, los dirigentes del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, la periodista Beatriz Pagés, la ex candidata presidencial, Cecilia Soto…

Al evento no asistió ninguno de los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial. La razón es obvia.

***

El senador Ricardo Monreal andaba ayer como castañuela. El presidente por fin lo incluyó entre sus corcholatas, junto con Fernández Noroña.

–¿Ya llegó la invitación a los tamales de Chipilín en Palacio Nacional? Le preguntamos.

El senador volteó a vernos, dijo que todavía no, y se arrancó con una canción de José Alfredo Jiménez: ♫ “Poco a poco me voy acercando a ti ♫

Tuvo cuidado, eso sí, de hacer notar que “lo cortés no quita lo independiente”.

Al hablar de Elena Chávez, el senador Monreal fue la excepción en Morena. “Tengo una opinión muy positiva de ella. Es una periodista seria, defensora de los animales. Una mujer de sentimientos nobles”, aseguró.

FIN.

