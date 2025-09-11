Latidos Vecinales acerca talleres, juegos y servicios a la agencia de Candiani (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez invita a participar en una nueva jornada de Latidos Vecinales, que se llevará a cabo este jueves 11 de septiembre en las canchas de la agencia de Candiani, en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

Niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán disfrutar de dinámicas recreativas, talleres y pláticas de prevención. Entre las actividades destacan Bitxi-Bitxi en zapoteco infantil, elaboración de lapiceros locos, curso de iniciación a la pintura y el dibujo, así como el taller Pinta tu antifaz y juegos como serpientes y escaleras.

En materia de salud y bienestar, se impartirán pláticas sobre prevención de la violencia intrafamiliar, gestión emocional y el programa “El semáforo de mi cuerpo”, además de dinámicas de activación física con baile fitness.

Asimismo, se compartirán herramientas prácticas con el Plan Familiar de Protección Civil, el taller de separación de residuos sólidos urbanos, la mesa de atención vecinal y la charla “Atención al cliente, la ventaja competitiva”.

Con Latidos Vecinales, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar actividades que contribuyen a construir una ciudad limpia, ordenada y segura, promoviendo la prevención y el bienestar en las colonias, barrios y agencias de la capital.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir