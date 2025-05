Las desapariciones en aumento y el gobierno… Desaparecido (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo.

● En el primer cuatrimestre de 2025 se han registrado 5,018 desapariciones. En siete meses del sexenio, se acumulan al menos 8,551 personas desaparecidas y 155 fosas clandestinas.

● El gobierno federal sigue sin tomar acciones para enfrentar el drama de las desapariciones, y opta por la indolencia ante las víctimas y el desdén hacia organismos internacionales.

● Ninguna de las acciones anunciadas contempla fortalecer a las policías, a las fiscalías, losservicios periciales, ni a las comisiones de víctimas o de búsqueda.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre enero y abril de este año se han acumulado 5,018

desapariciones, 26% más que en el mismo periodo del 2024; esto significa un promedio de 42 desapariciones cada día. Sólo tomando las cifras de enero a marzo, en 11 entidades hubo más desapariciones registradas que asesinatos, destacando la Ciudad de México, con 581 desaparecidos vs. 242 víctimas de asesinato; el Estado de México, con 611 vs. 481; y Tamaulipas, con 110 vs. 74.

En siete meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se acumulan al menos 8,551 personas desaparecidas, además del hallazgo de al menos 155 fosas clandestinas, como se documenta en los informes denominados “Galería del Horror”, elaborados por Causa en Común. Ante la evidente sistemática y generalizada práctica de desapariciones forzadas en el país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó a comparecer al Estado mexicano. La respuesta del gobierno fue descalificar al organismo y proponer una serie de acciones, ninguna de las cuales contempla el fortalecimiento de instituciones clave, como las policías y las fiscalías, las unidades forenses o la

Comisión Nacional de Búsqueda.

El abandono del Sistema Nacional de Búsqueda se explica en el trabajo “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”, también elaborado por Causa en Común. En lugar de buscar

soluciones, el gobierno ahora pretende el control de los datos biométricos de todos los mexicanos lo que, unido al amago de otras regresiones, como la intención de censurar los contenidos en redes y plataformas, refuerza la dirección de un gobierno enfocado en la destrucción de instituciones y la concentración de su poder.

Para enfrentar el drama de las desapariciones Causa en Común propone:

● Revertir la militarización y abrir el espacio político y presupuestal a programas de

fortalecimiento de las policías, las fiscalías, los servicios periciales, la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

● Promover la recuperación de la autonomía de la CNDH.

● Convocar al pleno del Sistema Nacional de Búsqueda, que no sesiona desde septiembre de

2024.

● Destituir a la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, inadecuada para el cargo, y

reformar la ley para que su Consejo Ciudadano designe a un nuevo comisionado.

● Exigir a la Fiscalía General de República informes periódicos sobre la operación del Banco

Nacional de Datos Forenses y agilizar la publicación del Programa Nacional de Exhumaciones

e Identificación Forense.

● Promover en todas las fiscalías la adopción del Protocolo Homologado de Investigación de

Desapariciones, y capacitar al personal pericial y forense.

● Aceptar y promover la colaboración internacional para fortalecer las capacidades de

búsqueda e identificación forense.

● A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, elaborar un programa de

protección a colectivos de búsqueda, garantizando su acceso a atención médica, psicológica,

legal y económica.

Los estudios aludidos en este comunicado pueden ser consultados en: https://www.causaencomun.org

