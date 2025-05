“Es grave la ignorancia sobre cómo cuidar a la fauna que habita en zoológicos!”: AZCARM (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), alertó sobre el crítico estado de conservación de los animales en el Zoológico de Culiacán, atribuyéndolo al pésimo manejo del director José María Casanova Rodríguez y al desinterés del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Zazueta recordó sus advertencias previas sobre las condiciones del zoológico, donde recientemente falleció un león blanco en medio de sus heces por falta de higiene. Además, señaló que un antílope presenta desnutrición severa, con la piel pegada al costillar. Tras ladenuncia pública, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección y confirmó la muerte del felino, cuyas causas se investigan.

Ni el municipio ni la dirección del zoológico han emitido declaraciones al respecto.

El presidente de AZCARM destacó que, por más de una década, el zoológico operó con convenios con diferentes instituciones y especialistas, así como diferentes proyectos de conservación, rescate, rehabilitación de fauna y por supuesto educación. Sin embargo,bajo la nueva administración, Casanova Rodríguez canceló todos los programas y convenios también rompió vínculos con todas las instituciones con las que se apoyaba el Zoológico agravando la situación.

“Sin experiencia ni apoyo, el zoológico se ha convertido en un desastre, en estos momentos la gente le está echando la culpa a los zoológicos como si ese fuera el problema del maltrato de la fauna silvestre bajo cuidado humano, por eso se cambio el concepto hacia cuidado profesional porque debe estar realizado por profesionales, la solución no es destruir a las instituciones como ha pasado con el desmantelamiento del INE, transparencia o la suprema corte o en EUA instituciones como USAID ese no es el camino, el camino es hacer caso a los expertos y no regresar a la barbarie” afirmó Zazueta.

Zazueta explicó que los ingresos por entradas son insuficientes para mantener a los animales y que, anteriormente, convenios con instituciones, así como empresas,cespecialistas y la AZCARM solventaban estas necesidades. Criticó la cancelación del acuerdo esta agrupación zoológica, que garantizaba bienestar animal y mantenimiento de instalaciones.

“Ahora no hay veterinarios ni personal calificado. Los animales mueren de hambre” , denunció.

Entre los ejemplares en riesgo hay tigres, chimpancés, lobos mexicanos y antílopes, muchos en peligro de extinción. Zazueta exigió que se tomen las medidas urgentes y con cooperación de las diferentes Instituciones que sí cuenten con los conocimientos y lo necesario para garantizar la supervivencia de estos animales que se encuentran en el zoológico para salvaguardar sus vidas: “No son mascotas; requieren cuidados especializados. La indolencia del director es criminal”

Visitantes han compartido fotos en redes sociales que muestran animales en condiciones deplorables: bebederos vacíos, excremento acumulado y ejemplares visiblemente enfermos.

Hasta ahora, ni el gobierno municipal ni la dirección del zoológico han respondido a las acusaciones. La AZCARM urge a las autoridades federales a tomar acciones para evitar más muertes.

