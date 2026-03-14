La verdad sobre la caída de José Ángel Bichir: su familia rompe el silencio y revela qué ocurrió (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. La familia del actor mexicano José Ángel Bichir emitió un comunicado oficial este 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de México para aclarar las circunstancias del accidente que sufrió el artista tras caer desde una ventana durante una crisis de salud mental.

En el mensaje difundido públicamente, los familiares explicaron que el incidente ocurrió en medio de una crisis emocional profunda, y rechazaron versiones que circulaban en redes sociales y algunos medios que apuntaban a un acto voluntario o a que el actor se encontrara bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el comunicado, el actor “no quiso hacerse daño”, sino que atravesaba un episodio de salud mental que terminó derivando en el accidente.

José Ángel Bichir se encuentra con vida y recibe atención médica

La familia confirmó que José Ángel Bichir permanece con vida y bajo atención médica especializada, acompañado en todo momento por sus familiares más cercanos mientras continúa su proceso de recuperación.

En el pronunciamiento también se subrayó la importancia de visibilizar la salud mental como parte esencial de la salud integral, recordando que las crisis emocionales pueden afectar a cualquier persona y requieren atención profesional y apoyo social.

Llamado a la empatía y respeto

Los familiares del actor hicieron un llamado a la empatía y sensibilidad ante la situación, además de agradecer las muestras de apoyo y preocupación que han recibido en las últimas horas por parte de seguidores, colegas y público en general.

Asimismo, informaron que se retirarán temporalmente del foco público para concentrarse en la recuperación del actor y en el acompañamiento familiar durante este proceso.

Un recordatorio sobre la salud mental

El caso ha reabierto la conversación sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y buscar ayuda profesional cuando se atraviesan momentos de crisis.

Especialistas coinciden en que las crisis emocionales deben considerarse emergencias de salud, por lo que requieren atención médica oportuna, acompañamiento cercano y comprensión social para evitar que las personas atraviesen estas situaciones en soledad.

Publimetro/Foto:Cuartoscuro

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