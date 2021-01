La vacuna contra rumores: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de enero. La reaparición del presidente López Obrador, tras cinco días de confinamiento, era más que necesaria. Los incontenibles rumores sobre su salud perturbaban a millones de mexicanos.

Se llegó a decir que algunos “zopilotes” de Morena ya se movían para sucederlo. Un portal se aventó la puntada de publicar que sufrió un derrame cerebral.

Urgía una vacuna efectiva contra los rumores y esa sólo la podía inocular el propio López Obrador.

El discurso oficial afirmaba que el presidente estaba bien, activo, y hasta de “buen humor”.

Lo más que se aceptaba era que tenía episodios de “febrícula” –temperatura de 37 grados— y dolor de cabeza.

Por allí leí, incluso, que el virus le hacía al presidente “lo que el viento a Juárez”.

Pero ni la secretaria Sánchez Cordero, ni Hugo López Gatell convencían. Eran palabras. Se necesitaba más que eso para cerrar el espacio a la especulación.

Tenemos un gobierno que no se caracteriza precisamente por su credibilidad.

***

El tema de la salud de AMLO se extendió más allá de nuestras fronteras. Afuera también se especulaba.

Pasado el mediodía nos buscaron consultores del Grupo Eurasia, especializado en detectar riegos políticos para inversionistas. Preguntaban: ¿Cómo ves lo del presidente?

A los expertos de ese grupo, con sede en Nueva York, les parecía “muy extraño” que alguien tan visible como López Obrador no hubiera aparecido en toda la semana. “Las consecuencias pueden ser enormes”, advertían.

“Está muy raro ¿No? Acá hay toda clase de rumores. ¡Imagino por allá!”, agregaba el mensaje, vía WhatsApp.

Jesús Ramírez, vocero de presidencia, trató inútilmente de revertir la especulación. Convocó a medios y ciudadanos a no hacer caso de rumores.

“Hay mala fe y desinformación con intenciones políticas que buscan dañar la imagen del mandatario. No a la infodemia”, escribió el vocero.

En la trinchera de enfrente, Javier Lozano reprochó la ausencia de información oficial respaldada no sólo con palabras. “Puras vaguedades”, dijo.

Y se refirió a los dichos del doctor López Gatell, en el sentido de que el presidente está de buen humor.

“¿De buen humor? ¿No le duelen los 155 mil muertos que tenemos registrados oficialmente?” Preguntó el otrora senador del PAN.

Dijo más: “lo que debería de pasar es que un médico profesional, no un charlatán como López Gatell, rinda el parte del estado de salud del presidente una o dos veces al día.

“Y que el presidente, que es tan dado a grabar videos, que nos mande uno diciendo aquí estoy, los saludo, gracias por sus oraciones. Pronto nos veremos”, puntualizó.

***

Horas después apareció ese video que muchos reclamaban. El presidente caminaba, sin cubrebocas, por pasillos y salones de Palacio, mientras hablaba de la pandemia, de no perder la fe en el futuro y de su salud.

Se le veía bien. Tanto que en redes sociales algunos pusieron en duda el contagio.

Dijo al respecto: “Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica.

“Para que no haya rumores estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes. En estos días no he he estado así”, aclaró.

“Voy a salir bien gracias a ustedes, al creador, a la naturaleza, y a la ciencia”, remató.

El presidente vestía abrigo corto, chaleco y corbata. La mano izquierda en la bolsa del pantalón. En su mensaje habló también de vacunas, empleo, economía. Siempre con optimismo.

Citó una frase que atribuyó al célebre beibolista Babe Ruth para combatir el pesimismo entre la población: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

+++

La inminente postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero ha transformado a Morena en un volcán.

Va a hacer Erupción si Mario Delgado y los suyos no leen los mensajes de mujeres, morenistas y feministas, que a pecho abierto gritan “¡Un violador no será gobernador!”

Ya se resolvió que este domingo le entregan la constancia de que ganó la encuesta.

Del tema hablamos con Carol Arteaga, secretaria nacional de mujeres en Morena. Es tajante cuando dice que en su partido no quieren violadores en las candidaturas.

Reconoce que Félix tiene tres denuncias, pero matiza: “es de llamar la atención que se esperan hasta el momento de una candidatura para volverlo a sacar, además de que no se le da seguimiento.”

–¿ Lo van a postular? Preguntamos.

–No lo puedo confirmar, pero de entrada te digo que él ganó una encuesta. Tiene popularidad y una historia de lucha contra los fraudes electorales- respondió.

Y más: “Lo que viene a ensuciar el asunto es que el ex fiscal Olea –el que revivió una de las denuncias– es hijo de un ex gobernador priista…Pareciera que es un pleito entre machos”, respondió

Nos dijo mucho más. El espacio nos limita. Pero hay cosas valiosas que podríamos recuperar en el próximo texto.

FIN

