La reacción de Nawat Itsaragrisil a la victoria de Fátima Bosch: “Palabras que no puedo decir” (17:30 h)

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil se convirtió en uno de los temas más comentados del certamen, razón por la que la reacción del delegado tailandés tras la victoria de la mexicana en la 74ª edición de Miss Universo se volvió viral y desencadenó una ola de opiniones, críticas y debates en redes sociales.
Semanas atrás, el enfrentamiento entre ambos estalló en plataformas digitales. El clip muestra aNawat insultando a la representante mexicana, mientras Fátima responde con firmeza, manteniendo la calma y negándose a aceptar cualquier tipo de humillación. Esa actitud le ganó apoyo internacional e incluso el reconocimiento público de la presidenta de México, quien destacó su valentía y carácter.
La viralización del video tuvo un impacto inmediato. Nawat Itsaragrisil fue desplazado dentro de la estructura del certamen y se convirtió en blanco de críticas y burlas por parte del público internacional. La situación empeoró cuando se difundió otro video en el que aparece disculpándose entre lágrimas y tratando de justificar su comportamiento, sin lograr frenar el rechazo generalizado.
Así reaccionó Nawat Itsaragrisil a la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
