La reacción de Nawat Itsaragrisil a la victoria de Fátima Bosch: “Palabras que no puedo decir” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil se convirtió en uno de los temas más comentados del certamen, razón por la que la reacción del delegado tailandés tras la victoria de la mexicana en la 74ª edición de Miss Universo se volvió viral y desencadenó una ola de opiniones, críticas y debates en redes sociales.

Semanas atrás, el enfrentamiento entre ambos estalló en plataformas digitales. El clip muestra a Nawat insultando a la representante mexicana, mientras Fátima responde con firmeza, manteniendo la calma y negándose a aceptar cualquier tipo de humillación. Esa actitud le ganó apoyo internacional e incluso el reconocimiento público de la presidenta de México, quien destacó su valentía y carácter.

La viralización del video tuvo un impacto inmediato. Nawat Itsaragrisil fue desplazado dentro de la estructura del certamen y se convirtió en blanco de críticas y burlas por parte del público internacional. La situación empeoró cuando se difundió otro video en el que aparece disculpándose entre lágrimas y tratando de justificar su comportamiento, sin lograr frenar el rechazo generalizado.

Así reaccionó Nawat Itsaragrisil a la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch se coronó ganadora de Miss Universo 2025, una victoria celebrada tanto en México como fuera del país. Para muchos, el triunfo no solo respondió a su presencia escénica, sino también a su fortaleza emocional y carácter.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Nawat Itsaragrisil. A través de sus historias de Instagram, publicó mensajes enigmáticos como:

“ Diez millones de palabras que no se pueden decir ”

” “He hecho lo mejor que pude al máximo”

Además, llamó la atención que el delegado no compartió ninguna fotografía con Fátima Bosch, pese a que sí publicó imágenes con otras concursantes, especialmente con la representante de Tailandia.

