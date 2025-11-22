Policía Municipal detiene a dos personas por el presunto delito de robo (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de noviembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de dos personas al ser señaladas como presuntas responsables del delito de robo.

Ayer a las 17:10 horas, elementos de Proximidad Social comisionado en la Unidad Móvil que se ubica en el Crucero de Cinco Señores, solicitaron ayuda para una mujer a quien le habían arrebatado su teléfono celular y una bolsa.

La ofendida dijo que les daba seguimiento a dos de ellos, ya que otro de sus cómplices logró correr hacia otra dirección.

Al arribar al crucero, los sujetos atravesaron la avenida Ferrocarril para internarse en la colonia José Vasconcelos, donde fueron detenidos.

Las personas dijeron llamarse ´

Ángel N., de 20 años de edad y Giovani Leonel N., de 32 años de edad a quien la ofendida señaló como quienes le arrebataron su teléfono y una bolsa donde guardaba 2 mil 600 pesos en efectivo.

Los detenidos fueron consignados a la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.

