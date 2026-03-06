 La PTE CLAUDIA ¡empieza a mostrar debilidad!: Alfredo Brena (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. La lumbre le empieza a llegar a los aparejos a la presidente Claudia y la 4T. Donald Trump el presidente estadounidense, amén del conflicto con Irán, va con todo, en su propósito de limpiar Latinoamérica de los Narco Terroristas, devenidos a dictadores populistas.

Trump evalúa designar a Morena como organización terrorista, tras el colapso del diálogo de seguridad. En una maniobra que ha puesto en alerta máxima a la Cancillería mexicana, la administración de Donald Trump analiza formalmente, la posibilidad de catalogar al partido oficialista Morena, como una organización política vinculada al terrorismo.

Esta medida, impulsada por los sectores más duros del Capitolio, surge tras la implementación de una nueva ley, que ya permite el arresto de líderes políticos vinculados a estructuras criminales, y la revocación masiva de visados a la élite política del país.

Debemos recordar que al dictador venezolano, Nicolás Maduro, lo detuvieron, por haberlo designado integrante del grupo Narco Terrorista “El Cártel de los Soles”. No lo detuvieron por sus labores dictatoriales y represivas en contra del pueblo venezolano.

La estrategia de Presión Total, en el caso mexicano, busca forzar un cambio radical en la política de seguridad del país: de Cárteles a Partidos Políticos, o a la inversa.

Después de haber designado a 6 de los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras en 2025, el Pentágono argumenta que la simbiosis entre el poder político y el narcotráfico, hace indistinguibles a ambas estructuras en ciertas regiones de la República Mexicana.

El Congreso de USA ha avanzado en la legislación, que permitirá capturar y procesar a funcionarios de Morena, si se demuestra apoyo material a los grupos ya designados como terroristas.

Trump ha advertido que México, podría ser el siguiente en la lista de intervenciones si no se detiene el flujo de fentanilo, al cual su administración ha declarado oficialmente como un “arma de destrucción masiva”.

Para acabar pronto, de esta no se escapa México. De los 6 Cárteles que baraja USA, 2 son los principales introductores de fentanilo a la Unión Americana: el Cártel de Sinaloa (CS), y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y curiosamente, éstos 2 Cárteles son los principales patrocinadores de las campañas electorales, que han llevado al poder político a los actuales gobernantes de la 4T.

¿Qué significa esto? Para el análisis, estamos ante una “Estrategia de Deslegitimación Sistémica”. Al catalogar a un partido gobernante como terrorista, EE.UU. abre la puerta legal, para embargar cuentas bancarias internacionales del Estado, y aplicar sanciones similares a las de Irán o Venezuela. Y a Irán ya le mataron a su Ayatola, y a Venezuela ya le apresaron a su dictador.

Así que realmente, en el específico caso de México y la dictatorial 4T con sus Cárteles Narco Electorales, ya no hay mucho que discutir. Así que la lumbre le empieza a llegar a los aparejos a la presidente Claudia y la 4T.

Pero como las de malas no vienen solas, tenemos terribles noticias para el narco-terrorismo y Morena 4T. Estados Unidos acaba de firmar la Declaración de Seguridad Conjunta junto a 12 países de Latinoamérica, declarando que El Pentágono está listo para lanzar una ofensiva militar a gran escala contra los cárteles; desde ataques aislados hasta una invasión total al sur del Río Bravo.

Ahora bien, si México no fue invitado a esta reunión de USA con 12 países latinoamericanos, solamente tiene una lectura: Donald Trump y sus aliados, consideran al régimen de Morena 4T, parte importante, sino es que el origen del problema del crimen organizado, y por ende del terrorismo.

Finalmente, la presidente Claudia y la 4T, empiezan a mostrar signos de debilidad, lo más patente ha sido la falla de Pablo Gómez para pasar la reforma electoral. Pablo Gómez falló y eso demuestra que Morena se está debilitando. La PTE demostró debilidad, con los arreglos cosméticos que le hizo a su reforma electoral, ese titubeo para presentar su reforma; muestra debilidad. Demostró debilidad al retirar la reforma varias veces, esperando que con los cosméticos ajustes, doblaran al PT o al PVEM, pero no.

Demostró debilidad, el día de la captura y asesinato del Mencho, yéndose a refugiar a un buque de la Armada. Demostró debilidad cuando el General Trevilla y el Comando Norte no invitaron a la Marina y a la SSP federal a la fiesta del Mencho.

La reforma electoral, aún con las modificaciones cosméticas de la presidente, abre las puertas de par en par para el dinero sucio. Y no se nos olvide que USA cataloga a los narcos como los principales patrocinadores y actores de las campañas políticas.

Todo el mundo lo sabe, el día de la elección, el voto se paga en efectivo. ¿Reforma o contubernio?

El PT y el PVEM huelen sangre, por eso se insubordinan. No le iban a plantar cara a una presidente fuerte. Objetivamente la PTE se debilita más, cada día que pasa.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

05 marzo 2026

