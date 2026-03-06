Con participación de familias buscadoras, Congreso del Estado fortalece acciones para combatir la desaparición de personas (18:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de marzo. El Congreso del Estado destacó el acompañamiento y las aportaciones de colectivos y organizaciones oaxaqueñas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, en la creación de dos fiscalías especializadas para la investigación de delitos de tortura y desaparición de personas.

Durante la aprobación de dictamen, diputadas y diputados reconocieron que este avance legislativo es resultado de un proceso de diálogo y análisis con familiares de víctimas y agrupaciones de búsqueda, quienes participaron activamente en un foro de análisis, donde compartieron sus testimonios, experiencias y propuestas para fortalecer el marco institucional en materia de justicia y derechos humanos.

En este proceso participaron colectivos como Movimiento Busco al Mío, Buscando a Todos A.C., Sabuesos Guerreras Oaxaca, el Colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, Agenda LGBT Oaxaca Concordia y diversas organizaciones de familiares que, desde su experiencia en campo, aportaron elementos fundamentales para el diseño de estas instancias especializadas.

Además de instituciones vinculadas a la búsqueda de personas y la defensa de los derechos humanos, que contribuyeron con análisis técnicos y propuestas, entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado (CEBPEO), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV), la Fiscalía General del Estado (FGEO), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el Instituto Flores Magón del Congreso local.

En conferencia de prensa, la madre buscadora Martha Pablo Cruz, presidenta del colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C., expresó que la aprobación de estas instancias representa un paso relevante para las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

Señaló que para los colectivos este avance genera esperanza, aunque también reiteró la necesidad de que las leyes e instituciones se traduzcan en acciones concretas que permitan encontrar a las personas desaparecidas y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

También reconoció la apertura del Congreso del Estado y el trabajo institucional realizado por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para escuchar las demandas de las organizaciones, así como la voluntad política mostrada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, para impulsar una respuesta legislativa a esta problemática.

Cabe recordar que el pasado martes, en Sesión Ordinaria, el Congreso aprobó el dictamen mediante el cual se crean la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes y Delitos Vinculados, así como la Fiscalía Especializada en la Investigación de la Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados.

Estas instancias fungirán como espacios institucionales destinados a responder a la deuda histórica que se tiene con las personas buscadoras, además de fortalecer la investigación de estos delitos.

