La mayoría de los mexicanos votaría por revocar a Claudia Sheinbaum: México Elige (19:36h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. De acuerdo a la información dada a conocer por México Elige, hasta ahora en México la mayoría votaría por revocar a Claudia Sheinbaum. El 50.1% votaría por su renuncia. Su aprobación se mantiene en 52.8%, pero el 39.2% la califica como “pésima”.

El 77.8% cree que hay corrupción en el gobierno de Sheinbaum. La cifra viene en aumento sostenido (era ~65% hace un año). Los funcionarios peor percibidos: PEMEX (69.6), ISSSTE (69.3) e IMSS (66.2)

Desplome legislativo. Diputados caen a 35.3% de aprobación (-4 puntos en un mes ⬇️) y senadores a 34.1% (-3.7). Más de la mitad los califica como “pésimos”

Inflación golpea a los hogares. El 61.3% dice que los precios han subido mucho , la cifra más alta en el último año. El 67.7% dice que la economía empeoró o sigue mal

División sobre EE.UU. y soberanía. El 61.7% quiere colaboración contra el narco, pero el 52.9% rechaza que el ejército estadounidense opere en México ⚠️. El 48% lo considera violación a la soberanía.

