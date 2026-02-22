Iniciativa busca fortalecer el derecho al permiso menstrual, orientado a proteger la salud de las mujeres (18:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 21 de febrero. Con el firme compromiso de consolidar una agenda legislativa humanista y con perspectiva de género, la diputada Dennis García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado en materia de salud menstrual.

La propuesta busca reformar y adicionar un segundo párrafo al artículo 21 Quáter de dicho ordenamiento, para precisar que las mujeres trabajadoras y personas menstruantes que presenten un diagnóstico de endometriosis o patologías uterinas que causen dismenorrea (dolor menstrual incapacitante), avalado con constancia o certificado médico de una institución pública o privada de salud, se les otorgará un permiso de dos días con goce de sueldo.

La legisladora destacó que, si bien la ley estatal ya reconoce este permiso, la reforma es necesaria para adecuar la norma a las realidades de salud que enfrentan las mujeres. Por ello, quienes presenten una constancia o certificado médico de una institución privada, deberán contener el nombre y número de cédula profesional de quien la expida, así como la fecha y el estado de salud de la persona trabajadora, quien además deberá manifestar su imposibilidad para acudir a una institución pública.

Asimismo, se establece que el uso de este permiso no podrá afectar bajo ningún supuesto el salario, la antigüedad, el pago de primas, vacaciones o cualquier otro derecho laboral adquirido.

En su exposición de motivos, García Gutiérrez expresó que esta reforma se inscribe en un proceso de transformación del derecho laboral con enfoque humanista y perspectiva de género, considerando necesario precisar los supuestos de procedencia para garantizar su acceso efectivo, eliminar barreras administrativas y evitar que requisitos restrictivos limiten su ejercicio.

De igual forma, subrayó que la menstruación es un proceso biológico que no debe derivar en desigualdad estructural. “Reconocer dentro del ámbito laboral la necesidad de atender estas condiciones no supone un trato privilegiado, sino la materialización de un derecho básico para cuidar la salud sin que ello implique perder salario, antigüedad u otros derechos adquiridos”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social para su estudio y dictamen correspondiente.

