La llamada de Xóchitl con Gustavo Madero: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. El senador Gustavo Madero acababa de colgar con Xóchitl Gálvez cuando lo abordamos en los pasillos de la Cámara Alta. En la cara llevaba una sonrisa. Eso nos llevó a suponer que la candidata presidencial del Frente Amplio le dio buenas noticias.

No necesitamos preguntarle. Espontáneamente comentó el contenido la llamada.

“Ella va muy bien la precampaña. Ya dejó atrás la etapa donde todo mundo se preguntó ¿Qué está pasando?, luego de un arranque extraordinario”, nos dijo.

Y citó la charla telefónica:

“Me dice que estuvo en Guerrero en zonas donde ni el presidente, ni Claudia pueden ir. Es terreno de Morena y caminó cuatro kilómetros con la gente entusiasmada. Yo creo que sí vamos a poder hacer historia”.

Madero dejó la bancada del PAN en el Senado en el 2021. Ex jefe nacional del azul se unió al grupo plural en septiembre del 2021, donde también está otro ex dirigente azul, Germán Martínez.

A boca de jarro le preguntamos si seguía siendo panista. Su respuesta nos sorprendió: “Sí, soy del PAN. Es una decisión que tomé. Yo me jubilo de la política después de la elección del 4 de julio. Regreso a la vida privada y allí decidiré si sigo como militante o no”, respondió.

***

La salida de Omar García Harfuch de la contienda le abrió una ventana de oportunidad al panista Santiago Taboada, abanderado del Frente Amplio, para ser el sucesor de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la CDMX.

Alguno de los ex aspirantes opositores a ese cargo llegó incluso a decirme, antes de las definiciones, que era muy difícil ganarle al ex secretario de seguridad pública, entonces puntero en todas las encuestas.

A Clara Brugada, en cambio, los opositores capitalinos no la ven invencible. Alegan que una cosa es lo que dicen las encuestas por encargo y otra es la realidad.

El precandidato del Frente Amplio a la Jefatura de gobierno no se cansa de repetir que realizó un acto de más de 20 mil personas en la Alcaldía de Iztapalapa, bastión de la abanderada del oficialismo.

Y pregunta: “¿Clara Brugada podrá hacer lo mismo en la Alcaldía Benito Juárez?”.

El reto más importante que tiene Taboada es la percepción de que es uno de los jefes del llamado “Cartel Inmobiliario.”

Se sabe investigado, espiado, hostigado, pero el revira y dice que tiene las manos limpias. “No estaría aquí si no tuviera la tranquilidad de que no hay nada”, repite.

***

El priista Adrián Ruvalcaba –no ha renunciado oficialmente– presentó ayer un juicio para la protección de sus derechos políticos.

“En el Frente no se me permitió contender en un proceso democrático”, dijo.

Busca que se anule el proceso de designación directa de Taboada, con el argumento de que en la convocatoria se marcó que el abanderado de ese bloque opositor se elegiría por el método de selección del candidato, a través de foros y encuestas.

Reconoció, sin embargo, que la convocatoria incluía la posibilidad de llevar a cabo un “método de acuerdos” pero con la anuencia de los candidatos registrados –Taboada, Cházaro y él– y no sólo de los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

“La intención, desde un principio, era poner un candidato por dedazo; no llevarnos a un proceso de selección, ni permitimos participar en un proceso democrático”, aseveró.

Ya encarrerado dijo que ponía en pausa su renuncia el PRI de la militancia honesta “y no al PRI del dedazo, al PRI de la corrupción”.

Mencionó a Alito Moreno, presidente nacional del PRI; para desmentir:

“No tenía pláticas con el Partido Verde, no me iba a ese partido ni a Morena. Mi intención era ser candidato del partido en el que he militado 15 años”, puntualizó.

***

Fue un movimiento inesperado. Ni la morenista Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, sabía que la senadora Claudia Ruiz Massieu, otrora secretaria de Relaciones Exteriores, tiene un pie dentro de Movimiento Ciudadano.

Y es que la bancada naranja designó a la ex priista como su representante en la Comisión Especial para la Reconstrucción de Acapulco.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado, reconoció que Ruiz Massieu fie invitada a sumarse a su bancada.

“Para nadie es un secreto que con la senadora Ruiz Massieu hay una gran afinidad, nosotros le hemos abierto las puertas del grupo parlamentario, le hemos invitado”, dijo.

***

Laura Ballesteros es la senadora que ya ocupa el escaño que dejó libre Xóchitl Gálvez para buscar la presidencia de la República. Ayer fue su primer día en el Senado. No se suma a la bancada del PAN, a la que pertenecía Gálvez, sino a la de Movimiento Ciudadano, partido en el que milita.

Le preguntamos sobre su relación con Xóchitl:

“Es mi amiga. Le deseo lo mejor. No es la primera vez que estamos en proyectos políticos distintos. Sabemos funcionar de esta manera. Nos unen las causas en las que creemos, como fue, en su momento, la causa de movilidad en la CDMX cuando ella fue delegada y yo subsecretaria de movilidad.”

De sus prioridades en el Senado nos dijo: “Voy a impulsar la agenda climática más ambiciosa del país.”

FIN.

