La Ley del más violento: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de junio. Las imágenes son cada vez mas indignantes. Bandas de criminales que insultan, persiguen, apedrean, expulsan a militares en distintas regiones del país.

“¡A la verga!”, se escucha en un video que subió a las redes sociales el dirigente del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo.

La vulgar expresión era proferida por un grupo de delincuentes a soldados que, armas en mano, observan pasmados cómo los insultan, apedrean golpean los vehículos militares y los corren.

Estampas de la política “abrazos, no balazos.”

***

Narrado lo anterior, nos sumamos a las protestas de los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox por la orden que, aseguran, tienen las fuerzas armadas, de no actuar frente a este tipo de provocaciones.

“Indignante para las FFAA. No lo merecen los soldados de Mexico. Esa orden (no actuar) borra cualquier noción de autoridad y orden. Prevalece entonces la Ley del más violento. El ciudadano queda indefenso y los criminales saben que pueden hacer lo que se les dé la gana”, escribió Felipe.

Y Fox: “¡Que vergüenza López. No eres presidente de México. Eres un farsante. General secretario ¡Que vergüenza!”

Les guste o no, la estrategia de abrazos o balazos es un fracaso. Testigo de lo anterior son los cadáveres de los 123 mil mexicanos que forman parte de la estadística de “homicidios dolosos” de diciembre del 2018 a la fecha. Las peores cifras desde que se llevan estadísticas.

***

Antes de terminar su cotidiana prédica, el pasado jueves, López Obrador sacó del baúl de los recuerdos una vieja consigna para burlarse del presidente del PRI: “ ¡Alito, aguanta, el pueblo se levanta!

AMLO dibujaba –con esa frase– la difícil situación que enfrenta el dirigente nacional del PRI. La factura de la 4T por haberse negado a aprobar la Reforma Eléctrica.

Tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay filtración ilegal y sistemática de audios que lo exhiben como transa; enfrenta la inconformidad de la mayoría de sus predecesores con los resultados electorales.

AMLO mencionó por su nombre a algunos aliados “ingratos” que no han salido a defender a Moreno Cárdenas: Fox, Creel, Marko Cortés, Diego Fernández de Cevallos.

Buscamos al Jefe Diego en busca de una reacción. Nos mandó copia del tuit que subió por alusiones personales al presidente.

“Tartufo me acusa de ser “ingrato” con el presidente del PRI. Díganle a ese burro que no puedo ser ingrato con quien no tengo motivos de gratitud”, escribió

Pero si sus aliados de la Alianza Va por México lo dejaron sólo, la COPPPAL, que agrupa mas de sesenta partidos en America Latina, se solidarizaron con el priista.

Un desplegado de esa organización, presidida por Alito desde 2019, condena la “persecución política” del gobierno y su partido en contra del ex gobernador de Campeche.

“Los populistas abusan del poder que en las urnas les fue encomendado, judicializan la política y politizan la justicia. Manipulan la ley para convertirla en un arma represiva contra sus opositores”, subraya el texto.



***

Arrancó ayer el Simposio Re-Pensando la Educación, organizado por la Fundación Azteca. El evento reúne a mas de 200 profesores y directivos de diferentes escuelas que han implementado el modelo educativo Azteca. Este modelo que brinda a los alumnos educación personalizada, centrada en sus fortalezas y habilidades.

En el Simposio participan reconocidos expertos en educación, como Martin Lackeús, de la Universidad de Chalmers en Suecia; Elisa Guerra, UNESCO; Fernando Valenzuela, Global Digital Education Thought Leader; Kate Robinson, especialista sobre innovación en la educación.

Al inaugurar el evento, Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca, precisó que el citado modelo tiene como objetivo brindar herramientas y metodologías innovadoras para identificar y potenciar el talento de las nuevas generaciones de estudiantes.

***

Ya habíamos cerrado la columna cuando nos enteramos, con enorme gusto, de la liberación José Manuel del Río Virgen. El brazo derecho de Ricardo Monreal estuvo encerrado 177 días en la cárcel de Pacho Viejo, en Veracruz, por un homicidio que no cometió. Revanchismo político del gobernador Cuitláhuac García.

“Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo”, escribió el coordinador de los senadores de Morena. Del Río Virgen retomara sus funciones de secretario técnico de la Jucopo en la Cámara alta.

FIN

