La “felicidad digital” y los jitomatazos fake: Daniel Molina (18:30 h)

La “felicidad digital” y los jitomatazos fake.

“Todos los días me esmero antes de salir a mi trabajo; arreglarme, maquillarme y lucir lo más presentable que se pueda”, comenta una chica en rebasada edad de la adolecencia.

“Sin embargo, no recibo comentario alguno sobre mi imagen, lo cual me desmotiva. Así que recurro a consultar mis redes sociales, donde en el mismo instante de arreglarme subo una fotografía y, de manera instantánea comienzo a recibir halagos”, sonríe terminando su comentario.

La denominada “felicidad digital”, es ahora lo que determina el estado emocional de una persona. Esta necesidad de exponer su vida privada a lo público lo impulsa a tener deseo por recibir estímulos de aprobación. Esta necesidad, parece crecer en las nuevas generaciones, quienes en todo momento crean fotografías esperando una reacción de aquellos que los siguen.

Así que hablar del “like”, es como mencionar el invento más importante de la humanidad reciente. El pulgar arriba, aprueba y hacia abajo, desaprueba. Si se tratará de crear derechos de autor, los antiguos emperadores romanos deberían de cobrarlos. Y así funciona, aquello que más recibe un dedo arriba, se volverá post con más visibilidad y según el algoritmo, tendrá mayor alcance de impresiones por otros usuarios.

Así, de esa manera corrió por redes sociales, el nota que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue atacada a jitomatazos en la alcaldía Coyoacan.

El alcance de un video en redes, fue alto y muy comentado obvio por aquellos que no simpatizan con la funcionaria. Sin embargo, el Gobierno local, salió aclarar que la agresión en el video, se realizó en el año 2018 durante actos de pre campaña de esa época.

Entonces, en las redes sociales podemos pasar de la “felicidad digital”, al despretigio social por una fake news, así que ha tener cuidado ya que no todo en las redes sociales es verdad.

Ahora la ley electoral buscará su camino de aprobación.

En la reciente fallida inciativa de Ley electrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vislumbró una falta de operación política, en la Cámara de Diputados. Las suma de votos no fue ni siquiera el intento cercando para pasar la aprobación en el pleno.

Ahora, se busca impulsar algo nuevo con cambios para la Ley Electoral, nuevamente por iniciativa del ejecutivo.

Entonces, por parte del senado de la república, el líder la bancada de MORENA, Ricardo Monreal confía en que si se va a aprobar la reforma electoral, pero como lo ha hecho últimamente, desde un punto de vista conciliador.

Este impulso de sumar por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, pareciera ser el sello que tendrá en su posible campaña por el puesto más grande de la nación. Mientras, seguramente comenzará platicas de convencimiento con los diferentes grupos parlamentarios, para medir el momento de poder apoyar la inicitiva del presidente.

Recuerde, que todo esto suma para la próxima campaña presidencial.

