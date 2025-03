‘La China’, Juanita Guerrero, rompe esquemas y recorre las carreteras manejando un Tráiler (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Este 8 de marzo es el Día de la Mujer, y entre aquellas que rompen los esquemas está La China, Juanita Guerrero, quien lleva 11 años conduciendo un tráiler y recorriendo las carreteras mexicanas.

Juanita Guerrero pasó de ser ama de casa a disfrutar su pasión sobre ruedas.

Si me siento empoderada ¿Por qué? Porque realizo un trabajo que no cualquier mujer se atreve a realizar, dejé de hacer las labores del hogar, mis respetos para quien lo hace, yo prefiero manejar tráiler. Me causa una satisfacción enorme el manejar un monstruote de estos