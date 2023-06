La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (21:45 h)

La Inversión Debe Darse Donde la Necesita el País

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. Pues mientras llega el 6 de septiembre, que es cuando MORENA tendrá candidato o candidata a la Presidencia de México, y en tanto no se presenten virulentos escenarios de las campañas del 2024, el empresario Gustavo de Hoyos Walter puede decir lo que quiera incluyendo sus propuestas económicas.

Porque además de ello, quiere participar como ciudadano sin partido en la contienda presidencial del 2024, según explica en entrevista con la Organización Editorial Mexicana.

El empresario que fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana -Coparmex– plantea una nueva coalición donde a los partidos políticos no les dé miedo llevar una candidatura que no sea partidaria. Más cuando la oposición no tiene candidato.

Pero bueno, muy aparte de la cuestión política y dada su experiencia empresarial, entre sus propuestas sugiere corregir el voluntarismo en la inversión pública. Considera un error que los recursos se vayan solo en lo que le gusta al Presidente. Afirma que la inversión tiene que darse en dónde lo requiere el país.

Y la referencia está ahí, porque aun cuando NO lo menciona, es evidente que tantos miles de millones de pesos no debían invertirse en el Tren Maya, o en el Corredor del Istmo de Tehuantepec donde se proyecta crear parques industriales, bueno, ni se diga de la millonaria inversión que se encauza para la Refinería Tres Bocas.

Ciertamente debía normar la sensatez, para distribuir de mejor manera esos recursos, aunque ya está registrado el revire del Presidente AMLO cuando al inicio se le cuestionó su decisión, pues no dudó en reprochar que por décadas se privilegió la inversión en el Centro y Norte del país y se olvidaron del Sur y Sureste mexicano.

Pero si el empresario quiere participar en el proceso electoral que se viene, estamos ante una clara expresión de que muchos hombres y mujeres de empresa no ocultan –ni ocultarán- su intención de entrar a la cosa pública. Es decir, vuelve a la carga el empresariado que decenios atrás externó su querencia hacia el poder público.

Ya se verá el carácter que muestre Gustavo de Hoyos, que aunque no lo parezca, está a favor de la austeridad presidencial, no le hace el feo a programas sociales y está de acuerdo en que los salarios deben procurar el bienestar familiar.

De conseguir la candidatura, en tiempos modernos sería el segundo empresario que se lanza a esta aventura. Y lo hace en momentos en que fallan las alianzas partidistas.

Lo que no deja de sorprender, es que emula al desaparecido líder empresarial Manuel J. Clouthier y del Rincón -por cierto también emanado de la Coparmex- en cuanto a no pretender cualquier puesto de elección. Su tirada es la Presidencia de México.

M E M O R A N D U M

HORTALIZAS

Con la donación de 465 toneladas de biofertilizante, a más de 50 agricultores de hortalizas en la zona de Oriental, Granjas Carroll de México impulsa la siembra de cilantro, rábano y lechuga.

La Dirección de Relaciones Públicas, Ambiente y Energía de GCM, explicó que dicho biofertilizante 100 % de origen animal porcino, previos estudios biológicos de la BUAP, la SADER, y por su aplicación directa al suelo, se dictaminó como un producto necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

5.02 PUNTOS

Aunque usted no lo crea y en escala de cero a 10, de los 16 Centros Penitenciarios en Estado de Puebla, 13 fueron calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con menos de 5.9 puntos. Ya se imaginará cómo funcionan: poco personal de seguridad y custodia, extorsiones, sobornos y otros ilícitos.

Cómo funcionarían tales lugares, si los administraran empresas privadas como lo hacen en varios estados del país.

