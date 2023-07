La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio.

Extorsión encarece productos en el pequeño comercio

Jorge Marcelino Alejo

El pequeño comercio la está pasando mal, y parece que a nadie le importa.

Todo indica que la actividad comercial es la tirada de la delincuencia después del huachicoleo y huachigaseo. De hecho los delitos que más agobian a este sector, es el robo de mercancía en carreteras y de vehículos, además de la extorsión.

Éste último, por los señalamientos que a fin de junio hizo Cuauhtémoc Rivera presidente de la Alianza Nacional del Pequeño comercio –ANPEC- es el que desde hace tiempo fustiga al mini comercio.

Incide en ocho estados del país entre los que Puebla está incluida; más en los municipios de Coronango, Teziutlán, Tehuacán, Tenampulco y los Cholulas San Pedro y San Andrés.

Y no se puede ocultar, que a consecuencia del delito de la extorsión se provoca un daño inevitable a los consumidores -que al final de cuentas somos todos- que es el encarecimiento de los productos.

Describe la ANPEC, que los pequeños comerciantes admiten que para pagar las “cuotas” de los extorsionadores, tienen que incrementar el precio de los productos. Eso si quieren o si pueden seguir con sus pequeños negocios, pues cuando advierten la quiebra porque las cuotas son de dos mil 500 a los 50 mil pesos, de plano cierran, cambian de giro o se van a otra colonia.

Es infame. Para los pequeños comercios no hay tregua.

Ahí están registradas las historias de tortillerías, carnicerías, talleres mecánicos, de carpintería y demás, incluso en locales al interior de los mercados municipales, donde sus propietarios han perdido la vida o les han quemado sus negocios por negarse al “cobro de piso”.

Lo lamentable es que no se siente la presencia de las Autoridades en sus tres niveles de Gobierno.

Ciertamente es un reto a la inteligencia policial afrontar este delito, pero no se aprecia una acción a la altura de las circunstancias, para erradicar esta lacra, que lacera a quienes desafortunadamente no tienen otro modo de ganarse la vida.

El delito de la extorsión pasó a ser uno más, que en alto porcentaje no se denuncia y la Autoridad no actúa si no hay querella. Además va en crecimiento, como también, los “cobradores del piso” les aumentan las cuotas que les exigen.

La delincuencia no se mide. Se ensaña con los pequeños comercios, negocios que las más de las veces son sustentos familiares, que surgen cuando los padres invierten sus pensiones “para ir comiendo”.

M E M O R A N D U M

30 MIL CERDOS

Con la ampliación de la Sala de Corte de su Planta Procesadora de Carne de Cerdo, Granjas Carroll de México persigue su meta 2023 en tres relevantes vertientes, tal como lo marcó al inicio de la obra César Carrilero Núñez director de su División Cárnica.

Una) es una de tres obras en el año con inversión de 550 millones de pesos. Dos) al concluir la sala tendrá una producción de carne con 30 mil cerdos semanalmente, con lo que atendrá el mercado nacional y de exportación, Y tres) mantendrá el 90 % de su personal con empleos para gente de la región de Oriental y Libres, Puebla.

TOPE A EMPRESARIOS

Se esperaba más pero sucedió.

Gustavo de Hoyos expresidente de la Coparmex nacional, se bajó de participar en la Candidatura Presidencial convocada por el Frente Amplio por México.

Es difícil la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuentan con cargos públicos previos, dijo al irse.

Esperamos que no pase lo mismo con el empresario Pepe Chedraui en Puebla. Solo va por la Presidencia Municipal.

joma61@hotmail.com

