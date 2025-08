La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (11:30 h)

Es Tiempo de que el T-MEC sea Rentable para México

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. Los 90 días que logró la presidenta Claudia Sheinbaum con el Presidente Donald Trump, de aplazar el 30 % de aranceles a exportaciones de productos mexicanos, son tiempo valioso para que el Gabinete Económico conciba estrategias y condiciones, que lleven a México a un redituable Tratado Comercial con Estados Unidos.

Se sintió que la conversación telefónica entre ambos mandatarios, trazó líneas, definió temas, y en especial, fijó tiempos.

Todo ello tendrá que ser sometido a rigurosos análisis donde aflore el talento negociador, para lograr un intercambio comercial a largo plazo que deje jugo económico a productores de ambos países.

Es evidente que hablamos del Tratado Comercial México-Estados Unidos –Canadá- T-MEC –pero es con Estados Unidos donde tiene que ser intensa la negociación de México. Más para buscar acuerdos, tarifas y circunstancias que mejoren las ventas y las compras entre ambos países.

Así de simple. Y hay mucha tela de donde cortar.

Según la estimación del Secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrad, el 84 % de los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos están libres de aranceles. Ahí se advierte una veta de condiciones que sean duraderas y que traigan beneficio prolongado a productores mexicanos.

Un tratado comercial en esas condiciones –y hay que decirlo de una vez- evitará pérdidas de tiempo con plazos fatales como el de ahora de 90 días, en los que se pierden ventajas y se lesionan las finanzas de varios sectores industriales.

Una muestra de ello la tenemos en el sector automotriz que será de los más afectados, pues seguirá pagando el 25 % de aranceles en la exportación de autos. Ello repercute en mermas financieras por la elevación de costos en su cadena de proveedores, donde se cuenta a miles de empresas. Situaciones similares resienten exportadores cuyos productos involucran aluminio y acero, que son castigados con aranceles del 25 y 50 %.

La opción que se viene en estas circunstancias, reclamará hábiles negociaciones, pero no hay duda de que el beneficio será de gran envergadura:

O sea, al terminar los 90 días, noviembre marcará los preparativos para la renegociación del T-MEC calculada para el 2026; de hecho así lo vislumbran expertos y funcionarios que estarán al frente de las negociaciones.

Ellos no deberán perder de vista, que no pueden darse el lujo de descuidar su preparación, porque desde hace mucho, México aspira a un tratado comercial innovador, en el que no le impongan plazos, ni amenazas, ni mucho menos condiciones con letra chiquita.

En tiempos de transformación, la esencia del cambio será a un tratado comercial soberbio en el buen sentido, y que sea rentable para los productores mexicanos.

Que les deje las ganancias económicas por las que tanto han trabajado.

M E M O R A N D U M

CONTUBERNIO

Debe ser reparado el daño que sufren vecinos de la Colonia Gobernadores en San Andrés Cholula, al ser desalojados de sus casas por miembros del “Cartel del Despojo”. Advierten colusión de delincuentes con Autoridades Judiciales de Oaxaca.

Qué curioso, ese mismo contubernio denunció el INFONAVIT cuando reveló el despojo de cientos de miles de viviendas a derechohabientes. Pero hay más. En municipios del Estado de México –como en Chalco donde la abuelita Carlota mató a dos invasores- los despojados insisten en la complicidad de notarios, jueces, abogados y sicarios pagados por el mismo “Cártel del Despojo”.

A su vez el gobernador Alejandro Armenta, días atrás señaló la infiltración del “Cartel del Despojo” en Puebla, con ayuda de Autoridades Judiciales que ya están siendo investigadas.

¿Cómo irá el despojo de viviendas en otros estados?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir