La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (10:30 h)

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. “Ya no Vengan Para acá” es una cumbia que sonó hace muchos años gracias a la Sonora Janeiro. Entre otras cosas decía: “Ya no vengan para acá, quédense mejor allá… ya no hay en qué trabajar ni a dónde poder llegar…”

Dirigía su mensaje a mexicanos del interior del país, que en aquellos años anhelaban trabajar en lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fue el tema musical de la película “Mil Usos”.

Recordé la tonada con la visita a Puebla del alcalde de Nueva York Eric Leroy Adams. El vino a decirle a los poblanos que la Urbe de Hierro está al borde del colapso por la crisis migratoria. Les advirtió a migrantes latinoamericanos, de los peligros que les esperan a ellos y a sus familias, si se vienen a instalar en forma irregular.

Reconoció que Nueva York históricamente, se construyó por migrantes, a los que les ha dado la bienvenida, pero ahora está rebasado pues del continente y otros países llegan 10 mil migrantes mensuales.

Qué coincidencia, tanto en México como en Nueva York, qué manera tan peculiar tienen para desalentar la migración. Como que les imbuyen temores a quienes intentan emigrar de sus lugares de origen, buscando eso que llaman el sueño americano.

Pero donde no se midió Eric Adams, fue en sugerir a las autoridades de México en sus diferentes niveles, que deben mejorar sus políticas públicas para atender las crisis migratorias.

Con el Gobierno de la 4T, esas políticas migratorias se centran en la defensa de derechos de los migrantes y en promover el desarrollo económico con visión humanista, como la millonaria inversión canalizada para crear infraestructura diversa en Estados del Sur y Sureste del país, con el propósito de crear oportunidades de trabajo para fortalecer en los paisanos el arraigo a sus terruños.

Pero así como se han impulsado estas políticas a gran escala, y como tampoco se dejará pasar la insinuación de Eric Leroy Adams, es seguro que mejorarán las que vengan, pues se trata de que las familias no emigren, sobre todo de comunidades alejadas de las urbes, donde su sangre joven solo espera concluir estudios primarios para partir.

Lo que se lamenta en esta nueva crisis migratoria, es que al igual que en las anteriores, México se lleva las peores partes por ser paso obligado, de los migrantes provenientes de países sudamericanos del continente.

Y no deja de repetirse, que las economías pobres de esos países, donde sus Gobiernos no pueden contener la violencia, son factores determinantes para aumentar el flujo migratorio a la zona fronteriza de México con Estados Unidos.

Pero se sigue viendo de lado, que crear empleo bien pagado, es el mejor elemento para arraigar a los jóvenes a sus pueblos de origen.

DESTRABAR EMPLEO

En este propósito de crear empleo bien pagado, días atrás Rubén Furlong Martínez presidente de la Coparmex Puebla, reclamó que Puebla logró captar mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa –IED-, en el primer semestre de este 2023, pero no se vio reflejada con más y mejores empleos.

Apuntó que las fuentes de trabajo lo han incrementado en un 2.44 %, al pasar del 2019 hasta agosto del 2023, de 630 mil 868 a 646 mil 899.

Pues sí, de alguna forma se tiene que palpar el reflejo de esa cuantiosa inversión, que le valió a Puebla obtener el 4º lugar en mayor captación de recursos extranjeros.

Algo o en algunos puntos se traba la creación de ese empleo.

