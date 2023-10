Conoce los Horóscopos de este miércoles 11 de octubre de 2023 (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Aquí te decimos cuáles son los Horóscopos de este miércoles 11 de octubre, de los 12 Signos Zodiacales que existen.

Aries:

Acelere las cosas y ocúpese de los asuntos pendientes. Lo que haga despejará el camino para algo nuevo y emocionante. Un desafío conducirá a una mejor salud y a una

mejora en su apariencia y sentimientos. El amor va en aumento.

Tauro:

Que sus acciones sean consistentes con sus palabras. Los contactos que establezca serán necesarios para abrirse camino. El tiempo que dedique a evaluar su hogar y su estilo

de vida lo impulsará a hacer que su entorno sea cómodo y funcional.

Géminis:

Antes de hablar calme sus emociones para evitar quedar en una posición vulnerable. Alguien lo hará quedar mal si es indeciso. Cíñase a la verdad, independientemente de lo que

otros hagan o digan, y saldrá victorioso.

Cáncer:

Depende de usted realizar los cambios necesarios para alcanzar su objetivo. Estudie, practique y establezca contactos para asegurarse de promover lo que tiene para ofrecer. Alguien cercano a usted tiene más que ofrecer de lo que cree. Comparta sus objetivos y vea qué sucede.

Leo:

La benevolencia le ayudará a sobresalir, pero también lo someterá a las críticas de quienes están celosos de su atractivo. Si sigue sus instintos y da lo mejor de sí, será difícil que

alguien le niegue lo que se merece. El romance está en las estrellas.

Virgo:

Mantenga las puertas abiertas y el cono- cimiento fluyendo. Comuníquese con personas que lo hagan pensar y busque formas de generar dinero adicional y de hacer que su dinero

trabaje para usted. No se reprima; diga lo que tiene

en mente y descubra cuál es su posición.

Libra:

Canalice su energía hacia algo significativo. Aprenda, explore y expanda su mente; hará maravillas para su alma. Es hora de apreciar todo lo que tiene y de disfrutar los

frutos de su trabajo. El romance y el crecimiento personal son prominentes.

Sagitario:

Confíe en lo que ve, no en rumores. Haga preguntas y diga no a las

solicitudes que no se ajusten a su agenda. Siga a su corazón, cuide su salud y rodéese de personas con las que disfrute estar. Construya su lugar feliz y viva allí.

Capricornio:

Un cambio le ayudará a reconocer lo que falta en su vida. Busque oportunidades que liberen tiempo y alivien el estrés. Use sus cualidades para hacer cambios precisos en su

vida y así disfrutar de las personas y las cosas que más ama. Invierta en su salud y felicidad.

Acuario:

Evalúe sus relaciones y realice cambios que le ofrezcan tranquilidad. Preste atención a cómo se siente, se ve y pasa su tiempo. Depende de usted tomar las decisiones y

decir no a quienes se aprovechan de usted.

Piscis:

No permita que le moleste lo que hacen los demás. Aléjese de situaciones que no le atraigan y se le presentarán nuevas y emocionantes oportunidades. Un cambio en la forma en que gana y maneja su dinero mar.

