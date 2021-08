La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (08:30 h)

¿Cuál será el futuro del comercio ambulante?

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. En la ceremonia del 35 Aniversario Luctuoso del profesor Jorge Murad Macluf, quien fuera Presidente Municipal de Puebla (1984-1986) tres discursos me hacen plantear la interrogante de ¿Cuál será el futuro del comercio ambulante?

En el recuento que hizo José Martínez Escobar, de la magna obra que realizó Murad Macluf impactó cuando en su momento, al tener el Centro Histórico invadido por el comercio ambulante y el mercado La Victoria convertido en “central de abasto”, determinó crear 7 mercados de apoyo en el municipio.

A Martínez Escobar, que fungió como Secretario General de aquel Ayuntamiento, le tocó pronunciar el panegírico de Jorge Murad y en el también repasó el escenario que vivía Puebla en aquella época, ante lo cual, el entonces Presidente Municipal, no titubeó en decidir la construcción de la Central de Abasto y la Central Camionera, seguidas de un plan de desconcentración comercial y una gigantesca tarea para mejorar la calidad de los servicios públicos. Ahí destacaron pavimentar 3 millones de metros cuadrados, hacer eficiente el servicio de limpia y por fin tener una ciudad iluminada.

También escuchamos a Víctor Cárdenas Guzmán, que el pasado lunes condujo el evento luctuoso, pero también fue funcionario en aquel Gobierno Municipal. Él externó que desde los primeros meses de la gestión, el trabajo fue de 18 a 20 horas diarias. El profe Murad nos instaba a trabajar con denuedo, les decía a sus colaboradores que si no había obra, que si no daban resultados, en seis meses la ciudadanía “nos sacarían a patadas del Palacio”.

La alcaldesa Claudia Rivero Vivanco, sorprendió un tanto pues no escatimó su reconocimiento a la obra realizada por el recordado Presidente Municipal. Destacó que él dejó los cimientos para la transformación y progreso que va teniendo Puebla, empezando por organizar a la población. Los cimientos no se notan pero tienen que ser fuertes, y tan lo son, que en ellos se ha construido el reacomodo social de las últimas décadas, como el desarrollo económico que se generó con la creación de los mercados de apoyo, y la movilidad urbana no tendría sustento sin la central de autobuses.

Pues bien, el extinto profesor Murad Macluf volvió a reunir en torno a su efigie erigida en el jardín de Las Ninfas, a familiares, ex colaboradores y amigos, y por ello tratamos de hurgar dónde está la clave del éxito, el secreto celosamente guardado, de por qué, al paso del tiempo, un Presidente Municipal brilla con luz propia por su trabajo realizado. En cambio, otros, simplemente, le quedan a deber mucho a la ciudadanía.

Sin embargo confiamos en que a Puebla le espera un mejor mañana, en pocas semanas entrarán en funciones 217 nuevos presidentes municipales en el Estado de Puebla. De ellos esperamos firme determinación para realizar la obra que necesitan los poblanos, y den solucionen a los problemas que les agobian.

Por ejemplo, tal vez no construyan 7 mercados de apoyo, para erradicar al comercio ambulante de sus centros históricos, pero sí pueden trabajar para reubicarlo o darles soluciones duraderas.

El problema del comercio ambulante en la entidad poblana, en gran parte de sus principales municipios, en las últimas décadas ha propiciado demasiado desgaste político, social y económico.

M E M O R A N D U M

VENTAS

Aun cuando todavía se discute el próximo regreso a clases presenciales, NO se exigirá uniforme a estudiantes y no habrá largas y co$to$a$ listas de útiles escolares. La tendencia es reutilizar.

En consecuencia el comercio organizado -y el ambulante también- truenan por esta disposición dada a conocer por el Secretario de Educación Melitón Lozano.

¿Y las ventas de útiles? ¿Y su producción? Y su transporte? ¿Y los empleos que generan? ¿Y los impuestos a pagar al fisco?

¿Ya no es como antes?

joma61@hotmail.com

