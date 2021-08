La Academia de Futbol LED UABJO sigue formando a las nuevas generaciones (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Respetando los protocolos de sanidad y fomentado la actividad deportiva en las nuevas generaciones, la Academia de Futbol de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) invita a formar parte de su proyecto deportivo para diversas categorías tanto de la rama femenil como varonil.

Las inscripciones se encuentran abiertas e incluyen a las categorías sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20. La práctica del futbol ofrece diversos beneficios, construir la fuerza física y la resistencia ayudan en la confianza de un jugador tanto dentro como fuera del campo. Además la confianza y la autoestima no solo influyen en el rendimiento deportivo, sino también en el rendimiento en la escuela, la carrera, la vida familiar y las amistades.

Los entrenamientos en los campos empastados de Ciudad Universitaria permiten una adecuada sesión de trabajo físico y táctico. Con la utilización de conos para delimitar zonas y movimientos, los futbolistas juveniles ponen a prueba su destreza física y control técnico con el esférico, ya sea en jugadas individuales o de conjunto se ejercitan tanto elementos de la rama femenil como varonil.

La semana pasada de nueva cuenta los elementos que forman parte de la Academia de Futbol LED UABJO, pusieron a prueba lo aprendido durante los entrenamientos, en esta ocasión al enfrentar en compromiso amistoso al filial Puebla Oaxaca dentro de la categoría sub 15. Equipo que también se encuentra formando a nuevas generaciones de futbolistas con categorías que van de los 5 a los 17 años.

En otro tema, el equipo femenil de la Academia de Futbol LED UABJO, recibió el sábado pasado en la unidad deportiva de Ciudad Universitaria, al cuadro de Nido Águila, el duelo fue de carácter amistoso, mismo que se desarrolló con todos los protocolos de sanidad. Dentro de las acciones el equipo que porta los colores azules y oro, se llevó el triunfo por contundente marcador de 9 goles a 0.

