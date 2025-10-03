Kenia López señala que el Legislativo corregirá Ley de Amparo (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Tras la aprobación del transitorio en la Ley de Amparo que realizó el Senado de la República, Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados afirmó que el Poder Legislativo tiene la facultad de corregir, resolver o perfeccionar las normas, reiteró lo que se avaló en la Cámara Alta va en contra de la Constitución.

“Ahora toca al Poder Legislativo resolver y si hay un gran error o varios, toca a la Cámara de Diputados resolver, corregir, perfeccionar. En esta Cámara de Diputados, tengo una gran responsabilidad. Yo espero, por supuesto, que lo hagamos con altura. Es claro que la retroactividad que han establecido en el artículo transitorio va en contra de la Constitución”, advirtió.

Recalcó que la Constitución en su artículo 14 es clara y remarca que no puede haber retroactividad en perjuicio de los ciudadanos, la cual es una “máxima”, porque deja en estado de indefensión a todos los mexicanos.

“La Constitución en el artículo 14 es absolutamente clara, no puede haber retroactividad en perjuicio de los ciudadanos. Es una máxima que incluso está, digamos, en varias constituciones antes de la del 17, en nuestra Carta Magna, porque una retroactividad que afecte a los ciudadanos, evidentemente, deja en estado de indefensión a todos los mexicanos.

Objetivo de la Ley de Amparo

Detalló que la Ley de Amparo tiene que ver con los ciudadanos y su derecho de poderse amparar ante la autoridad, el gobierno y el poder. En ese sentido, subrayó que la Cámara de Diputados como revisora puede analizar el artículo transitorio que es violatorio.

“Eso tiene que ver con los ciudadanos, esto tiene que ver con el derecho de poderte amparar ante la autoridad, ante el gobierno, ante el poder, esta institución, le llamo yo, eso, que la otra cámara, la cámara revisora en el proceso legislativo pueda corregir, perfeccionar, mejorar las leyes”, dijo.

Cuartocuro|

A su vez, adelantó que los grupos parlamentarios están preparando decenas de reservas que van a presentar en el pleno de San Lázaro.

“Habrá decenas de reservas, sumadas las reservas de todos los grupos parlamentarios estaremos hablando probablemente de cientos de reservas y de ser así, yo estoy absolutamente convencida que será bueno para la ciudadanía saber sobre este proceso y evidentemente si es necesario pues perfeccionar en términos legales cada articulado incluyendo los artículos transitorios”, expresó.