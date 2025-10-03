Kenia López señala que el Legislativo corregirá Ley de Amparo (09:15 h)

“Ahora toca al Poder Legislativo resolver y si hay un gran error o varios, toca a la Cámara de Diputados resolver, corregir, perfeccionar. En esta Cámara de Diputados, tengo una gran responsabilidad. Yo espero, por supuesto, que lo hagamos con altura. Es claro que la retroactividad que han establecido en el artículo transitorio va en contra de la Constitución”, advirtió.
Recalcó que la Constitución en su artículo 14 es clara y remarca que no puede haber retroactividad en perjuicio de los ciudadanos, la cual es una “máxima”, porque deja en estado de indefensión a todos los mexicanos.
Objetivo de la Ley de Amparo
Detalló que la Ley de Amparo tiene que ver con los ciudadanos y su derecho de poderse amparar ante la autoridad, el gobierno y el poder. En ese sentido, subrayó que la Cámara de Diputados como revisora puede analizar el artículo transitorio que es violatorio.
“Eso tiene que ver con los ciudadanos, esto tiene que ver con el derecho de poderte amparar ante la autoridad, ante el gobierno, ante el poder, esta institución, le llamo yo, eso, que la otra cámara, la cámara revisora en el proceso legislativo pueda corregir, perfeccionar, mejorar las leyes”, dijo.
A su vez, adelantó que los grupos parlamentarios están preparando decenas de reservas que van a presentar en el pleno de San Lázaro.
“Habrá decenas de reservas, sumadas las reservas de todos los grupos parlamentarios estaremos hablando probablemente de cientos de reservas y de ser así, yo estoy absolutamente convencida que será bueno para la ciudadanía saber sobre este proceso y evidentemente si es necesario pues perfeccionar en términos legales cada articulado incluyendo los artículos transitorios”, expresó.
“Desde mi perspectiva, evidentemente lastima una institución tan importante como es el amparo, lastima a los mexicanos, lastima la posibilidad de los mexicanos de defenderse ante el gobierno y evidentemente mi voto será en contra y habremos de esperar. Si se cambia, si se corrige, hay una gran cantidad de temas que se tienen, que una gran cantidad, no solamente es el transitorio, evidentemente”, advirtió.
