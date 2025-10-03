¡Alerta padres! Ciberfraudes atacan a niños: 4 consejos de finanzas digitales clave (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. ¿Tu hijo ya tiene celular? Entonces está en la mira de los ciberdelincuentes. Hoy, siete de cada 10 niños en México son vulnerables a fraudes digitales, robos de identidad, falsos sorteos y suscripciones ocultas que vacían las cuentas familiares.

Un informe especial de la firma de cibersegridad Kaspersky señaló que la advertencia es muy clara: sin educación financiera digital, tus pequeños quedan expuestos a riesgos que pueden arruinar su seguridad y hasta su futuro.

Refirió que los menores ya realizan sus primeras transacciones digitales y cada vez están más alejados del dinero físico; desde compras en aplicaciones y recompensas en juegos, hasta el uso de tarjetas vinculadas a billeteras electrónicas, por lo que necesitan aprender a manejar el dinero de manera responsable y segura.

“Sin una adecuada conciencia digital, incluso una buena base de ahorro o presupuesto, no se puede proteger a los menores de fraudes disfrazados de sorteos, ofertas engañosas en juegos, suscripciones ocultas o intentos de robo de identidad”, puntualizó.

La gerente de Productos para el Consumidor para México en Kaspersky, Judith Tapia, alertó que ya no basta con ver la educación financiera como un conjunto de reglas prácticas; dijo que debe entenderse como una competencia digital.

“Solo al combinarla con la ciberseguridad podremos formar generaciones capaces de proteger tanto su dinero como su identidad en línea”, puntualizó la especialista en productos y sistemas de ciberseguridad.

<i>“Los delincuentes digitales ya no buscan solo a los adultos con cuentas bancarias; también apuntan a los niños porque saben que son usuarios inexpertos y, en muchos casos, el eslabón más débil en la seguridad de una familia”.</i> — Judith Tapia, especialista de Kaspersky

4 consejos de finanzas digitales para tus hijos

Para enseñar a tus hijos o pequeños de tu hogar cómo gestionar su dinero de forma responsable y segura en el mundo digital, los expertos de Kaspersky recomiendan:

1. Establece límites claros de gasto

Ayudar a los niños a comprender los límites es el primer paso para desarrollar la disciplina financiera y la conciencia digital. Comienza por establecer una estructura básica de presupuesto para los gastos típicos de tu hijo:

Útiles escolares

Comida o almuerzo

Compras relacionadas con deportes o pasatiempos

Entretenimiento (apps, juegos y suscripciones)

En lugar de controlar cada gasto, hablen en porcentajes. Por ejemplo: “70% para gastos escolares, 20% para entretenimiento y 10% para ahorro”. Usa esta oportunidad para introducir nociones de dinero digital y explícales cómo las compras dentro de apps, las microtransacciones o las tarifas ocultas pueden vaciar su saldo si no tienen cuidado.

2. Usa métodos de pago seguros

Dar dinero en efectivo a los niños puede parecer sencillo, pero trae consigo desventajas evidentes: se puede perder, robar o gastar sin dejar rastro. Una alternativa más segura y educativa es introducir tarjetas bancarias para niños o billeteras digitales con controles parentales integrados.

Estas herramientas permiten fijar límites de gasto, recibir notificaciones instantáneas de compras, rastrear transacciones en tiempo real e incluso bloquear categorías como marketplaces o plataformas de juegos. De esta manera, los niños disfrutan de independencia para manejar su dinero, pero los padres cuentan con supervisión y pueden intervenir si algo parece inusual.

Es importante proteger el entorno digital donde se realizan estos pagos. Las apps bancarias y las tiendas en línea pueden ser objetivos de ciberdelincuentes, por lo que instalar una solución de ciberseguridad con navegación segura y protección de pagos resulta esencial.

3. Protege dispositivos y cuentas financieras

Los niños pueden no comprender la importancia de la seguridad en las cuentas, pero una contraseña débil o un dispositivo robado logra exponer todas sus aplicaciones financieras. Como padre, puedes ayudar:

Activa la autenticación de dos factores (2FA) en cada app usada para compras en línea . Es una capa extra de seguridad para las cuentas que funciona como una doble cerradura: además de la contraseña, se pide un segundo código que llega por SMS, correo electrónico o una aplicación especial .

. Es una capa extra de seguridad para las cuentas que funciona como una doble cerradura: . Usa un gestor de contraseñas, que almacena credenciales de forma segura y permite acceso familiar en caso de emergencia . De esta manera, los niños no necesitan recordar muchas claves diferentes ni apuntarlas en lugares inseguros. Los padres también pueden tener acceso a ese gestor en caso de emergencia.

. De esta manera, los niños no necesitan recordar muchas claves diferentes ni apuntarlas en lugares inseguros. Los padres también pueden tener acceso a ese gestor en caso de emergencia. Enséñales las bases de una contraseña fuerte: de al menos 12 caracteres, que evite nombres o fechas de nacimiento y no reutilice las claves en varias plataformas.

4. Controla las suscripciones y cargos recurrentes

Una de las formas más fáciles en que los niños pierden el control de sus gastos es a través de suscripciones. Un niño puede inscribirse en una “prueba gratuita” sin darse cuenta de que luego se convertirá automáticamente en un cargo mensual. Como estas tarifas suelen ser pequeñas y repetitivas, pasan desapercibidas hasta que el saldo se agota o un padre revisa la cuenta.

Enséñales a:

Pedir permiso antes de iniciar una prueba gratuita.

antes de iniciar una prueba gratuita. Revisar las configuraciones de “autorenovación” y aprender a cancelarlas.

y aprender a cancelarlas. Colocar recordatorios en el calendario para las fechas de fin de prueba.

También es recomendable revisar regularmente el historial de compras en la tienda de apps y buscar notificaciones de renovación en tu bandeja de correo. Muchas apps bancarias y herramientas de seguridad también pueden señalar cargos recurrentes o enviar alertas en tiempo real por cada transacción, lo que facilita mantener el control de los gastos./Foto:Freepik

