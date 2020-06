Juez ordena proteger área de hallazgos de mamuts en el aeropuerto de Santa Lucía (15:30 h)

“(La construcción) me afecta mediante el interés legítimo ante la inminente pérdida de dichas reliquias y la imposibilidad de beneficiarme como ciudadano mexicano de las investigaciones científicas, biológicas e históricas que se generen de su estudio”, señaló el particular en su amparo.

Lo anterior luego de que, en mayo pasado, el INAH diera a conocer el descubrimiento de 132 osamentas de mamut, 19 de seres humanos y otros restos de animales del periodo pleistosceno, así como ofrendas prehispánicas de hace aproximadamente 10,000 y 20,000 años.

Estos vestigios arqueológicos se localizaron en la zona donde se construye el aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene un avance físico del más del 18%.

Cuando el INAH reportó el hallazgo, también afirmó que se su proyecto se ha podido realizar en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa -a cargo de las obras del aeropuerto-, de la que ha recibido, sostuvo, todo el apoyo para los procesos de exploración.

Sin embargo, el juez consideró que no hay conocimiento real de que el proyecto del INAH no se vea afectado por las obras, por lo que, aunque no ordena frenar la construcción, emite esta orden provisional para dar prioridad a la investigación arqueológica.