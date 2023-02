José Antonio Alzate, el científico novohispano que inventó el flotador del retrete (18:00 h)

Oaxaca de Juárez 24 de febrero. La cotidianidad hace que nos olvidemos de la forma en que funcionan los artefactos tecnológicos o incluso nunca lleguemos a reflexionar sobre ellos. Generalmente, damos las cosas por sentado hasta que los aparatos se descomponen y entonces nos preguntamos cómo debemos repararlos. Uno de estos artefactos, que muchas veces pasa desapercibido, es el flotador del retrete, mismo que fue inventado por uno de los mexicanos más brillantes de nuestra historia: José Antonio Alzate.

José Antonio Alzate y Ramírez nació en Ozumba, Estado de México, el 21 de noviembre de 1737. Hijo del español Juan Felipe de Alzate y de la mexiquense Josefa María Ramírez Cantillana, quien fue sobrina de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias a la riqueza de sus padre, José Antonio ingresó al Colegio de San Ildefonso a la corta edad de 10 años y en enero de 1753 recibió el título de bachiller en Artes por la Real y Pontificia Universidad de México. Tres años después recibió el grado de bachiller en Teología.

Alzate destacó en distintas disciplinas, por lo que es recordado como un genio polímata. Se formó en matemáticas, física, química, astronomía, ciencias naturales, filosofía y bellas artes, lo que le permitió ser miembro de las siguientes instituciones:

Gracias a la riqueza que heredó, pudo dedicarse a sus investigaciones y a los trabajos de divulgación de las mismas. Entre sus trabajos sobresalen investigaciones del gusano de seda, golondrinas, plantas, cochinillas y observaciones astronómicas.

El cacao o cacagual es un árbol que en su mayor altura no crece arriba de veinte pies muy cerca del suelo empieza a dividirse en cuatro o cinco ramas y la más gruesa no excede de siete pulgadas su hoja es muy parecida a la del naranjo tiene de longitud de cuatro a seis pulgadas de diámetro de latitud de tres a cuatro y termina en punta. El color es de un verde entre obscuro y ceniciento y no lustroso como el naranjo. El árbol no es muy poblado de hojas y en ocasiones suele exceder el número de mazorcas al de aquellas la flor es blanca y mediana y de su corazón nace la mazorca como en los demás árboles el fruto crece hasta seis o siete pulgadas y engruesa de cuatro o cinco.”