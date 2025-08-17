Irrumpen en fiesta y ejecutan a joven en Juchitán (23:35 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 16 de agosto. Un joven identificado como Aldair S. T., originario de la Séptima Sección de esta ciudad, fue asesinado a balazos la noche de este sábado mientras convivía en una reunión social en su misma colonia.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Francisco I. Madero e Industria, cuando sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta irrumpieron en el lugar. Sin mediar palabra, se dirigieron directamente hacia el joven y le dispararon en repetidas ocasiones.

Testigos relataron que Aldair fue alcanzado por varios impactos de bala, incluido uno en la cabeza. Su cuerpo quedó recostado sobre la silla en la que convivía momentos antes, mientras el pánico se apoderaba del ambiente y los asistentes corrían para resguardarse.

Vecinos del lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a una clínica cercana. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano. Minutos más tarde, familiares llegaron al lugar de los hechos y decidieron llevarse el cuerpo en un triciclo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni se ha informado sobre personas detenidas.

