Inusual concierto en honor del Jibarito: Raúl Torres Salmerón (21:15 h)

SIN LÍMITES

*Rafael Hernández fue el autor de la canción Qué Chula es Puebla

Un inusual y sorprendente concierto en homenaje a Rafael Hernández, el músico y compositor de Puerto Rico, a quien apodaban El Jibarito tuvo lugar hace pocos días. Una de sus canciones es la famosa Qué Chula es Puebla, por muchas personas considerada como un himno poblano.

Fue inusual el homenaje, porque quienes lo organizaron han sido tildados en diferentes medios de difusión como grupo de choque, invasores de tierras, adoctrinadores ideológicos, evasores de impuestos, manipuladores, golpeadores y una serie de calificativos que han sido rechazados puntualmente.

Por lo anterior llama la atención de que, a través de las redes sociales, Juan Manuel Celis Aguirre, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista (MA) en Puebla, acompañado por el Grupo Nacional de Música, llevó a cabo un evento cultural online titulado Canto del Jibarito.

El evento se realizó en homenaje a Rafael Hernández, compositor puertorriqueño, quien en vida compuso más de 3 mil piezas musicales y de quien el Grupo Nacional de Música del MA interpretó Ausencia, María y Victoria, Qué te Importa, 10 Años, Desvelo de Amor, Que Chula es Puebla, Día y Noche, Tú no Comprendes, Perfume de Gardenias, No me Quieras Tanto, Preciosa, Campanitas de Cristal, Silencio y Lamento Borincano.

Dichas piezas fueron interpretadas por Catalina Flores, Beatriz Vázquez, Wenceslao Muñoz, David Paredes y Abraham Vázquez.

El acompañamiento musical estuvo a cargo del dirigente poblano Juan Manuel Celis Aguirre, bohemio de corazón, pianista y Presidente de la Comisión Nacional Cultural; Issac Gómez con el violín; Silvestre Vitervo en el contrabajo y Yara Fernanda con el bongó.

La información oficial antorchista subraya “que estos eventos tienen como objeto compartir con el pueblo cibernauta, la belleza de la cultura nacional e internacional, de manera gratuita.

“El antorchista, como dice la canción ‘lleva en su pensamiento todo un mundo, lleno de felicidad, piensa remediar la situación’, razón por la cual, la Comisión Cultural ha venido presentándose en vivo a través de la página oficial de Facebook del Ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre.

“El Jibarito ha trascendido de tal manera que el Movimiento Antorchista considera importante que el pueblo conozca de su música, porque muchas de sus canciones son un canto de protesta en favor de las masas depauperadas”.

Afortunadamente puede verse y disfrutarse todavía en redes sociales en el siguiente link: https://www.facebook.com/ JuanCelisAguirre/videos/ 542099240989263/

Rafael Hernández, conocido como El Jibarito, nació en Aguadilla, Puerto Rico. A los 12 años inició sus estudios musicales con los profesores José Ruellán Lequerica y Jesús Figueroa. Aprendió a tocar instrumentos tan diversos como el cornetín, el violín, el trombón, el bombardino, la guitarra y el piano. En 1912 compuso su primera canción María y Victoria.

Radicó en Nueva York y más tarde, un contrato lo llevaría a Cuba, para dirigir la orquesta del Teatro Fausto de La Habana. Luego de cuatro años, regresó a la Gran Manzana donde organizó el Trío Borinquen.

Rafael Hernández viajó a México a cumplir un contrato de tres meses, pero su estadía se extendió por espacio de 16 años, se casó con la mexicana María Pérez.

Cabe destacar que Puebla Capital era una de las ciudades favoritas del compositor.

En fin, como escribió Rafel Hernández (Puerto Rico, 1892-1965), en su canción Qué Chula es Puebla:

Trozo de cielo en la tierra,

esa es mi Puebla bonita,

esa es mi tierra bendita

que tantas joyas encierra.

raultorress@hotmail.com