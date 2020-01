INM cierra a ONG estaciones donde mantiene a migrantes (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero. La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvieron un desencuentro por la suspensión temporal de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil a estaciones migratorias y estancias provisionales del país, lo que generó confusión.

De acuerdo al oficio INM/DGCVM/0118/2020, con fecha del 28 de enero del presente año, cuya copia tiene La Razón, la dependencia ordenó “suspender temporalmente el acceso a estaciones migratorias y estancias provisionales de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil (…) hasta nuevo aviso, a efecto de no obstaculizar la operatividad de las instalaciones, poder brindar atención prioritaria a los migrantes y se cumpla con el servicio público encomendado a esta unidad administrativa”.

Al respecto, personal de una ONG protectora de los derechos humanos, indicó: “la labor que realizamos dentro de las instalaciones migratorias es la defensa jurídica de las personas, acompañamiento psicológico y asistencia humanitaria; si no hablan el idioma quizá no saben sus derechos en México, pero nosotros somos abogados y podemos apoyarlos.

“Sin embargo, desde la semana pasada no dan acceso a ninguno de nosotros, a nadie. No están permitiendo el acceso de ninguna Organización No Gubernamental”.

Aseguró que esta situación se registra en las 26 estaciones migratorias que existen en el país, que se ubican en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, y Puebla.

El documento de cuatro cuartillas fue difundido en redes sociales y se viralizó, motivo por el cual, el Instituto Nacional de Migración tuvo que confirmar públicamente la autenticidad del mismo.

A pesar de reconocer la labor de las ONG, el INM, dependiente de la Segob, puntualizó la necesidad de que el personal migratorio enfoque sus esfuerzos en atender a la población extranjera, respetando en todo momento sus derechos humanos y por ello la restricción.

En este sentido, ordenó que en caso de no acatar las órdenes correspondientes, quien resulte responsable tendrá que rendir cuentas al órgano de control interno.

Asimismo, el INM, encabezado por Francisco Garduño Yáñez, señaló que este miércoles notificaría a asociaciones religiosas y a las organizaciones de la sociedad civil, acerca de las nuevas fechas para que puedan ingresar a los inmuebles.

Además, agregó que la reprogramación dependerá de la agenda de cada estación migratoria o estancia provisional del país, con el objetivo de no interrumpir los servicios que se brindan a los indocumentados.

El dato: Amnistía Internacional denunció el viernes pasado que en estancias migratorias de Chiapas, Tabasco y Ciudad de México se les impidió el paso a organizaciones pro migrantes.

Luego de que el INM emitió dicho comunicado, la Segob difundió un boletín en el que desmintió el oficio del instituto; además, aseguró que la orden que previamente se había mandatado, se realizó sin la autorización de sus superiores.

“La Secretaría de Gobernación informa que desconoce el oficio INM/DGCVM/0118/2020 emitido el día de hoy (ayer) por el Lic. Antonio Molina Díaz, sin contar con la autorización de las autoridades superiores”, destacó en Twitter.

La Razón/Foto: Especial

Compartir